快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍源再送6人上太空 承載首位埃及和葡萄牙旅客

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的航太公司藍源（BlueOrigin）今天再送6名乘客上太空，包含首位登上太空的埃及和葡萄牙旅客，這是藍源第6次載人升空。圖／取自藍源官方推特
亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的航太公司藍源（BlueOrigin）今天再送6名乘客上太空，包含首位登上太空的埃及和葡萄牙旅客，這是藍源第6次載人升空。圖／取自藍源官方推特

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的航太公司藍源（BlueOrigin）今天再送6名乘客上太空，包含首位登上太空的埃及和葡萄牙旅客，這是藍源第6次載人升空。

法新社報導，藍源次軌道火箭系統新謝波德號（New Shepard）在德州當地時間8時58分（台灣時間晚上9時58分）左右，從藍源位在德州西部沙漠的基地發射，任務編號N-22。

新謝波德號主要由火箭和太空艙組成，升空後兩個部分會分開回到基地。太空艙在升空約11分鐘後完成任務，接著利用大型降落傘回到地球。

這艘自動且可重複使用的載具，將載有乘客的太空艙送至海拔100公里左右的卡門線（Karman line）之上。卡門線是國際航空機構定義的大氣層與太空的界線。

太空艙飛至最高點時，乘客可以解開安全帶幾分鐘，體驗無重力的狀態。一名乘客在官方直播中說：「我在空中飄耶！」

艙內乘客包括埃及工程師沙布瑞（Sara Sabry）和葡萄牙企業家費瑞拉（Mario Ferreira），兩人分別是各自國家首位登上太空的人員。

另一名乘客是美國知名YouTuber柯頓（CobyCotton），他與4位友人創立的體育兼喜劇YouTube頻道Dude Perfect擁有5700萬人訂閱。

藍源發言人證實，6名乘客均有付費，其中沙布瑞的費用是由非營利組織「讓人類上太空」（Space forHumanity）贊助。過去免費搭乘藍源的名人，包括曾在「星艦迷航記」（Star Trek）飾演寇克艦長的男星威廉沙特納（William Shatner）。

不過藍源至今並未公開官方票價。

太空 火箭

延伸閱讀

59歲若田光一將5度上太空 創日籍太空人紀錄

SpaceX巨型太空垃圾掉澳洲牧場 「天外來客」恐增

南韓月球軌道探測器升空 BTS爆紅單曲進軍太空

韓國第一個月球探測器 搭SpaceX火箭自美國升空

相關新聞

藍源再送6人上太空 承載首位埃及和葡萄牙旅客

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的航太公司藍源（BlueOrigin）今天再送6名乘客上太空，包含首位登上...

矽谷掀「#MeToo」浪潮 蘋果遭控未妥善處理性騷擾申訴

英國金融時報（Financial Times）今天報導，15名女性指控蘋果公司（Apple）未妥善處置她們在工作期間提出...

日本吉卜力動畫大師的誕生 這兩部片是最大功臣

「高畑勳展」與影展在近日推出，人們在展覽與影片當中重溫大師印記。高畑勳動畫之路的原點，就從1955年看了法國動畫《斜眼暴君》（La Bergere et le Ramoneur）所受的衝擊開始。當時，高畑勳還是東京大學文學部法文科的學生，法國文化對他的影響有二：第一是法國詩人兼劇作家賈克・普維（Jacques Prévert）。

59歲若田光一將5度上太空 創日籍太空人紀錄

59歲的日本太空人若田光一即將挑戰第5度太空飛行，一切順利的話，將成為完成最多次太空飛行紀錄、也是最高齡的日籍太空人

澳洲大堡礁復育 珊瑚覆蓋面積36年來新高

澳洲海洋科學院4日年度報告指出，澳洲大堡礁區域三分之二的珊瑚覆蓋面積創36年來新高，顯示保育有成，但珊瑚礁仍易受到日益頻...

SpaceX巨型太空垃圾掉澳洲牧場 「天外來客」恐增

澳洲有關當局4日證實，在一座牧場上從天而降的一件大型焦黑太空垃圾，來自美國億萬富豪馬斯克旗下太空探索科技公司（Space...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。