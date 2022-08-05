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日本壽司郎推啤酒半價暢飲卻「一開店就缺貨」 客人怒批變相詐欺

聯合新聞網／ 綜合報導
日本壽司郎行銷活動傳出爭議。壽司示意圖。圖片來源／ingimage
日本壽司郎行銷活動傳出爭議。壽司示意圖。圖片來源／ingimage

知名迴轉壽司業者「壽司郎」，最近在日本不斷爆發出爭議事件，包括廣告標示不實，又或者同樣的活動品項，各店家提供的狀況卻出現差異等狀況，使得業績出現嚴重下滑的警訊。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，日本壽司郎在上個月舉辦啤酒暢飲活動，標榜在店內不管點了多少杯啤酒，一律都以半價的240日圓（約相當於新台幣53元，不含稅）計算。

然而，本來應當是吸引許多顧客上門的活動，卻有不少店家在開店的同時，就發出啤酒已經銷售一空的公告。更有眼尖網友發現，部分店家所使用的啤酒杯，尺寸比原先使用的還更小，形成變相的詐欺行為。

除此之外，壽司郎日前也在電視等媒體大打廣告，宣傳期間限定的海膽、螃蟹類壽司。但由於貨源短缺的關係，使得大半的店家根本無法推出該系列商品，結果壽司郎就因為廣告不實，遭到日本消費者廳的警告。

接連爆發的爭議，加上自10月1日起，壽司郎商品將全面漲價，最基本品項的壽司也預計調漲為120日幣（約相當於新台幣26元），結束店家開業以來百圓日幣一盤的傳統，造成顧客越來越不願意光顧，使得收益一再下修，前景恐怕不樂觀。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

壽司郎 廣告不實 詐欺

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