11歲女童遭鐵鏈拴腳鎖屋外 還被棍打勒頸 祖父母喊冤：為了她安全

「愛之深，責之切」不應作為虐兒的藉口。泰國1段女童被人以鐵鏈拴在家中的影片在網上廣傳，終引來社會服務機構及警局介入。影片中的女童被祖父母長期鎖在屋外，她獲救後稱祖父母除了用棍打她，還曾企圖勒死她。而祖父母就解釋孫女曾遭遇性侵，他們所做的一切是為了確保孫女的安全，以免她私自外出再度受害。

綜合外媒報道，事發於周一（8月1日），泰國一隊由武里南府的社會服務部門、安全機關、兒童機構、醫護人員，和郎拜瑪縣警員組成的救援團隊，接報進入1所民宅並解救出1名被鐵鍊鎖住的11歲女童。事源是有人知悉女童被其監護人，亦即其祖父母以鐵鏈長期鎖在屋外，又不時以木棍狠打，因此偷偷拍下影片匿名上傳到社交平台，並在帖文寫道「希望相關部門能幫忙」。影片被廣傳後終於引起當局注意，並介入調查。

女童在當地小學讀4年級，父母在她年幼時離婚，兩人都不願照看她，因此由祖父母撫養她長大。她被當局發現時神志清醒，足部被套上鐵鏈，鐵鏈另一端拴在院中的一根杆上，女童身上並無嚴重傷勢。

女童獲救時向警員稱祖父母一向嚴禁她離開家門，又不允許她和朋友玩；以前每次她因寂寞外出找朋友，回家後就會被祖父母用鐵鏈鎖到院子的一根杆上，並用棍子毒打。她又展露頸部一處瘀痕，稱祖父母曾試圖勒死她，又恐嚇她要是私自把鐵鏈解開，就會拿紅火蟻咬她。女童告知救援團隊自己的恐懼和疼痛，稱與祖父母待在一起時會感到非常害怕，尤其當他們表示這麼做是為了她的安全時。

女童慘狀被揭發後，警員傳召女童的祖父母問話。祖父母坦承曾把女童鎖在家中，但就表示這是出於對孫女的愛，只是想確保她的安全。因為孫女不聽勸告，曾多次離家出走，又曾在晚上偷偷離家，而他們要工作，不能無時無刻陪伴女童，「才不得不鎖住她」。

祖父母還解釋他們採取這麼嚴厲的措施，都是因為孫女曾受1名45歲的陌生男子性侵。他們指當時女童又不聽勸告，偷偷跑出去玩，其間被男子以帶她去買零食為藉口，在別處強姦了她。祖父母供稱是因為「太害怕」，為了防止同類事件再發生才會鎖着女童，只要女童無法離家就不會再次受害。

鄰居稱同意女童「是不聽話和固執」，經常執意要外出，亦因此常被祖父母責罰及鎖上。他曾多次目睹女童被鎖在院子，當時覺得是別人的家事，本不想理會，但在看到女童被打的慘狀後，實在無法再袖手旁觀，於是叫兒子偷偷拍下影片作為證據，並上傳到社交平台好讓社會服務部門及兒童保護機構知悉，事件亦因此才會被揭發。

社會服務部指「任何孩子都不應遭受如此暴力的對待，無論他們頑劣與否」，縱然女童祖父母供稱所採取的手段全為女童安全，然而了解過情況後，當局為免女童再受傷害，決定先把她送到兒童之家住一段時間，調查結束後再決定去向。

女童被長期拴在院子，沒有祖父母的允許就不能外出。（youtube影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》