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人同火車鬥快？印度士兵不管鳴笛聲貪快走鐵軌 被撞飛慘死影片瘋傳

香港01／ 撰文： 喬納森
影片可見，印度士兵維爾未有避開火車迎面被撞死。（影片截圖）
影片可見，印度士兵維爾未有避開火車迎面被撞死。（影片截圖）

人同火車鬥快？1名印度邊境安全部隊（BSF）士兵趁休假回鄉探親，途中經過火車路軌，當時一輛火車正向他迎面駛來，但他卻貪快繼續於路軌行走，僅一直揮手向車長示意，猶如與火車鬥快。最後士兵被火車直接撞飛，傷重死亡，恐怖過程被其他在場人士目擊及拍下，並在網上瘋傳。

據外媒報道，在靠近巴基斯坦邊境的比卡內爾駐守的印度邊境安全部隊（BSF）士兵維爾（Veer Singh），早前請假回到村莊巴瓦納探望妹妹。回鄉途中他疑貪快打算取捷徑橫過火車路軌，即使有火車迎面而來，他仍向車頭揮手示意，以為自己或快得過火車，無視車長的鳴笛警告，繼續前行橫過路軌，結果遭快速駛來的火車直接撞飛，在草叢中打滾數圈，當場死亡。

有在場民眾目擊及拍下整個驚嚇過程，影片在當地網絡瘋傳。警方接報到場，將維爾的屍體移送到醫院，並向印度邊境安全部隊通知其死訊。

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文章授權轉載自《香港01》

印度 巴基斯坦 撞飛

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