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科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

中央社／ 中央巴黎3日綜合外電報導
科學家今天宣布，他們在豬隻死亡一小時之後，成功恢復牠們體內血流和細胞功能。專家們表示，這項突破可能意味著死亡定義需要更新。示意圖／Ingimage
科學家今天宣布，他們在豬隻死亡一小時之後，成功恢復牠們體內血流和細胞功能。專家們表示，這項突破可能意味著死亡定義需要更新。示意圖／Ingimage

科學家今天宣布，他們在豬隻死亡一小時之後，成功恢復牠們體內血流和細胞功能。專家們表示，這項突破可能意味著死亡定義需要更新。

法新社報導，此一發現為人類未來一系列醫療應用帶來新希望，最直接的是，可以幫助器官維持更長時間，有可能挽救全球成千上萬需要器官移植的患者生命。

不過，這也可能引發有關這類程序倫理問題的辯論，尤其是實驗過程中，一些表面看似死亡的豬隻頭部突然動了起來，讓在場科學家大吃一驚。

2019年，這支美國團隊在豬隻被斷頭數小時之後，成功恢復了豬腦中的細胞功能，震驚科學界。

而發表在「自然」（Nature）期刊的最新研究中，研究小組尋求將這種技術擴展到全身。

他們在麻醉豬身上誘發心臟病發作，從而阻止血液流通全身。

此舉剝奪了體內細胞的氧氣，沒有氧氣，哺乳動物的細胞就會死亡。受試豬隻死亡狀態維持了一個小時。

科學團隊接著為豬體注入一種含有豬本身血液的液體、一種合成血紅素，以及保護細胞和防止血栓形成的藥物。

在接下來6個小時的實驗中，豬體中的血液開始再次循環，許多細胞開始功能運作，包括心、肝、腎等重要器官。

研究高階作者、耶魯大學（Yale University）研究員塞斯坦（Nenad Sestan）告訴媒體：「這些細胞在不應該發揮作用的幾個小時之後開始起作用，這告訴我們，細胞的凋亡是可以停止的。」

另一位研究首席作者、同樣來自耶魯大學的安德里耶維奇（David Andrijevic）告訴法新社，該團隊希望這種名為OrganEx的技術「可用於搶救器官」。

牛津大學（Oxford University）人類未來研究所（Future of Humanity Institute）的桑德柏格（AndersSandberg）說，OrganEx還可以讓新形式手術變成可能，因為它「在沒有循環來解決問題情況下，創造了更多的醫療彈性空間」。

紐約大學（New York University）葛羅斯曼醫學院（Grossman School of Medicine）的帕尼亞（SamParnia）說，這是「一項真正了不起且意義非凡的研究」。

他說，這顯示死亡不是非黑即白的，而是一個「在發生數小時後仍可治療、仍可逆轉的生物過程」。

耶魯大學倫理學家和研究共同作者雷珊（StephenLatham）說，實驗過程中，幾乎所有OrganEx受試豬隻的頭部和頸部都曾動過，且力道頗大。

他告訴記者：「這讓在場的人相當震驚。」

他強調，雖然不知道是什麼導致豬隻頭頸活動，但他們從未在這些豬的大腦中記錄到任何腦電運動，這顯示豬隻死後從未恢復過意識。

然而，英國諾丁罕特倫特大學（Nottingham TrentUniversity）專研倫理學的哲學學者柯蒂斯（BenjaminCurtis）表示，這種運動是一個「主要關注點」，因為最近的神經科學研究顯示，「即使大腦測不到腦電活動，意識體驗也能持續下去」。

他補充說：「因此，這種技術實際上確實可能導致受試豬的痛苦，如果用於人類，也會導致人類遭受痛苦。」他呼籲進行更多研究。

小豬 器官 倫理

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