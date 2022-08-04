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青年不關心政治 各國用電影、貓咪催票

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
日本第26屆參議院大選時，面對年輕族群投票率低，日本藝人曾自發錄製影片呼籲民眾投票。（翻攝日本參議院）
日本第26屆參議院大選時，面對年輕族群投票率低，日本藝人曾自發錄製影片呼籲民眾投票。（翻攝日本參議院）

貓咪、歌曲、電影與明星催生青年投票率，政府無所不用其極！包括肯亞、日本與法國等國近年青年投票的意願都創下新低，散發出政治冷感的氛圍。為了提高投票率各國政府各出新招，如肯亞藝文界人士透過拍攝選舉電影或創作歌曲，提高青年對政治的關注；日本則找來貓咪與聲優，呼籲青年出來投票。

青年普遍對政治冷感

JanpanTimes》報導，近年許多國家都陷入青年低投票率的狀況，政治冷漠的風氣蔓延歐亞非。一名肯亞學生表示，「投票是在浪費我的時間，因為不管如何都是錯誤的選擇；兩個政治陣營幾乎沒有區別。」

在肯亞即將到來的選舉有2200萬名登記選民，但卻只有三分之一的選民年齡在18到35歲之間；法國先前總統大選不投票與廢票比率創下新高，當中18到24歲的年輕人就佔了41%；日本青年投票率更是連年下降，2021年眾議院大選中，20多歲民眾投票率僅36.5%。

儘管造成投票率低迷，存在區域性的因素，如日本沒有不在籍投票的制度，對在外地讀書大學生或不穩定的社會新鮮人相當麻煩；法國年輕一代則是以「不投票」來表達對選舉雙方的抗議，而青年投票率的共同點出自於「難以改變現實的無力感」。

催投票各出新招

半島電視台》報導，肯亞藝文界人士譴責腐敗的公職人員，以紀錄片形式追蹤政治人士的公職生活，或用電影探討政治組織的改變，盼能讓年輕更加關心政治。

日本面對年輕族群投票率低的狀況時，包括小栗旬、橋本環奈、菅田將暉等當紅明星都在日前的選舉中，都受邀參加了「選票是你的聲音」，鼓勵民眾踴躍投票，罕見打破了該國「演藝圈勿談政治」的禁忌。

日本地方選委會則請來知名聲優與貓咪搭配，拍攝呼籲年輕人投票的影片。宮城縣選委會組長平本誠說，選舉總有不近人情的感覺，如果利用可愛貓咪應該可以讓年輕族群關心選舉。

法國總統馬克宏在總統大選中，召回年輕選民的方式就比較老套，將演講與政策重點放在氣候變遷這種年輕人較關注的議題上，盼爭取年輕選民的支持。

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投票率 青年

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