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日美女議員涉嫌詐騙千萬補助款 本人喊冤「人氣太高被利用」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本美女市議員吉羽美華，近日因涉嫌詐騙疫情補助款被捕。圖擷取自youtube
日本美女市議員吉羽美華，近日因涉嫌詐騙疫情補助款被捕。圖擷取自youtube

大阪日本府寢屋川市議員吉羽美華，曾因為亮麗的外表而被追捧為「美女議員」，不只2007年時成為該市史上最年輕的議員當選者，更曾出版過個人寫真集。然而近來她卻疑似趁著疫情，詐取醫療單位補助款，因而捲入一場政治風暴之中。

根據日本媒體「ディリー新潮」報導，因應疫情業績惡化的關係，日本政府近年來發放公款補助相關單位融資。然而吉羽近日和幾位「醫療福祉顧問公司」的代表等人，卻涉嫌將融資給醫療單位的一億兩千萬日幣（約相當於新台幣2692萬元）的款項，以「業務委託費」名義私吞半數金額，因此遭到警方逮捕。

該顧問公司曾告訴其他醫療單位「如果繳納了半數的金額，就無須償還融資」，因此誘騙許多受害醫院上當。但面對外界的指控，吉羽一度出面否認，表示自己雖然和涉案公司曾經接觸，但後來就察覺到對方的舉止有異，因此刻意保持距離，只是對方仗著吉羽的高人氣，仍繼續拿著吉羽的名號招搖撞騙，但她自己一毛錢都沒拿。然而在警方的搜查過程中，仍認為吉羽涉嫌重大，因此將她逮捕。

報導指出，今年42歲的吉羽，在2007年就當選了寢屋川市議員，最近一次則是在2019年的選舉中再度當選。雖然她曾經挑戰過國會議員的席次，不過前後三次都沒有成功。除了政治以外，她也有經營針對格鬥與體育選手的經紀公司，是個人脈相當廣泛的一號人物。

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