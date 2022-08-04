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女拔延長線差點遭電死 腳底「塑膠物」救回一命

聯合新聞網／ 綜合報導
36歲的克莉因拔下延長線摸到了帶電的電流，導致自己被電到手都在顫抖，醫生認為當時克莉腳下的彪馬（Puma）塑膠鞋救了她一命。圖擷自The Sun
36歲的克莉因拔下延長線摸到了帶電的電流，導致自己被電到手都在顫抖，醫生認為當時克莉腳下的彪馬（Puma）塑膠鞋救了她一命。圖擷自The Sun

36歲的克莉因拔下延長線摸到了帶電的電流，導致自己被電到手都在顫抖，就醫後無大礙，但醫生認為當時克莉腳下的彪馬（Puma）塑膠鞋救了她一命。

根據《太陽報》報導，克莉當時拿著吸塵器在清潔院子裡的人工草皮，沒想到她清理完要拔下延長線插頭時，摸到了電流引起瞬間電擊，力量大到像是會把她甩到牆上。

克莉表示：「我拔掉了延長線的插頭，但它後面塑膠插頭鬆掉，我抓住插頭時，就被電到了」，而當下她感到身體裡有巨大刺痛，且不由自主在廚房裡跑來跑去，手臂也是無法控制地顫抖，疼痛指數若有10分的話，當時她的感受是8分。

隨後克莉感到呼吸急促，趕快打119，護理人員判定她脈搏可能過快、心率偏高，兩隻手有不同溫度，將她送往醫院照心電圖。醫護人員進行全身檢查後，一位護理人員指著她的鞋子問：「這是你當時穿的嗎？」醫生認為她腳下的Puma塑膠鞋救了她一命，因為塑膠鞋充當了絕緣體，阻止插座帶的電流透過她的身體到地面。

醫護人員

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