快訊

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

頂新油品事件和解 統一獲頂新1.7億元賠償金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車輪星系有繽紛外環 韋伯望遠鏡拍到清晰影像

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導
韋伯太空望遠鏡透視時間與大量塵埃，捕捉到車輪星系的新影像。 法新社
韋伯太空望遠鏡透視時間與大量塵埃，捕捉到車輪星系的新影像。 法新社

美國國家航空暨太空總署（NASA）與歐洲太空總署今天表示，韋伯太空望遠鏡透視時間與大量塵埃，捕捉到車輪星系的新影像，以前所未見的清晰度拍到會旋轉的繽紛外環。

車輪星系（Cartwheel Galaxy）位於距地球約5億光年外的玉夫座（Sculptor），是在兩個星系發生壯觀的對撞時，形成目前的樣子。

法新社報導，美國航太總署與歐洲太空總署（European Space Agency）發表聯合聲明說，這次的碰撞讓車輪星系的兩個環從中心擴大開來，「像朝池塘丟擲石頭般，有陣陣漣漪擴散開來」。

聲明又提到，較小的白環仍靠近車輪星系中心，有五顏六色的外環往宇宙擴張了約4億4400萬年。

外環在擴張時碰到氣體，促成新的恆星形成。

哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）先前曾捕捉到這個罕見環星系的影像，跟我們所在的銀河系一樣，車輪星系據信是螺旋星系，之後被較小的入侵星系撞到。

但韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）捕捉到更清晰的影像。韋伯太空望遠鏡於2021年12月發射升空，上個月向全球盛大公布首批影像。

美國航太總署與歐洲太空總署說，韋伯太空望遠鏡偵測紅外線光的能力，讓韋伯可以穿透遮蔽車輪星系的「大量高溫塵埃」。

他們說，這揭露了車輪星系中恆星形成的新細節，以及中心超大質量黑洞的行為。

韋伯太空望遠鏡也能偵測富含碳氫化合物等化學物質的區域，以及類似地球上塵粒的塵埃。

在車輪星系後面，有兩個較小的星系明亮地閃耀著，還可看見它們後面還有更多星系。

美國航太總署與歐洲太空總署表示，車輪星系仍處於「瞬息萬變的階段」。

「韋伯讓我們一窺車輪星系的目前階段，也讓我們理解車輪星系過去發生的事及未來將如何演化。」

星系 太空 美國

延伸閱讀

衣索比亞人道危機 美、歐籲停止封鎖

存在135億年前 韋伯望遠鏡可能發現已知最遠銀河

讚柯瑞「勇士的太陽系」 麥凱倫：一切圍繞他運轉

太空探測新時代 韋伯開天眼 神秘宇宙星雲曝光

相關新聞

印尼「泡麵調解員」？烏俄戰爭的Indomie通膨壓力

「戰爭開打，印尼國民美食Indomie漲價、民眾上街抗議...」印尼總統佐科威在6月分別會見俄羅斯總統普丁和烏克蘭總統澤倫斯基，親自充當戰爭調解員讓各國深感意外。根據過往經驗，印尼在國際間向來不是一個主動的角色，究竟是什麼原因促使佐科威大老遠飛往烏俄一趟？

女拔延長線差點遭電死 腳底「塑膠物」救回一命

36歲的克莉因拔下延長線摸到了帶電的電流，導致自己被電到手都在顫抖，就醫後無大礙，但醫生認為當時克莉腳下的彪馬（Puma）塑膠鞋救了她一命。

丈夫隨意把女兒取名叫「印度」 妻氣炸硬是不肯開口喊

一對新手父母開心迎來寶貝女兒，但卻在急著拿到出生證明的狀況下，爸爸匆忙地把女兒取名為「印度」（India），讓妻子相當不滿，不願開口喊這名字，只願意叫女兒「寶貝」。

受夠了！這家郵局列標語：沒禮貌奧客要加收服務費

在郵局或銀行等地辦理業務，通常會需要耐心等候。英國一處郵局或許是太常面對不耐煩的顧客，貼出標語要加受「忍耐服務費」。

日美女議員涉嫌詐騙千萬補助款 本人喊冤「人氣太高被利用」

大阪日本府寢屋川市議員吉羽美華，曾因為亮麗的外表而被追捧為「美女議員」，不只2007年時成為該市史上最年輕的議員當選者，更曾出版過個人寫真集。然而近來她卻疑似趁著疫情，詐取醫療單位補助款，因而捲入一場政治風暴之中。

機艙裡的秘密 3件空服員不能做的事

阿根廷網紅空服員透過TikTok與粉絲分享自己的飛行工作背後秘辛，更透露在商業航空工作並不如外界想像的美好，雖然可以到世界各地，但同時也有許多限制，例如：不能大聲說話、禁止說火、炸彈等字眼，因為可能會引起乘客恐慌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。