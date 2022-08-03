丈夫隨意把女兒取名叫「印度」 妻氣炸硬是不肯開口喊

一對新手父母開心迎來寶貝女兒，但卻在急著拿到出生證明的狀況下，爸爸匆忙地把女兒取名為「印度」（India），讓妻子相當不滿，不願開口喊這名字，只願意叫女兒「寶貝」。

根據《鏡報》報導，這對新手爸媽來不及在女兒出生前想好名字，導致女兒出生後4個月都還沒有正式姓名，但因為要辦護照需要出生證明，不得不放手讓老公為女兒取名，沒想到老公卻隨意替女兒命名為「印度」，並使用在正式文件上，這舉動讓妻子相當不滿。

這名妻子在社群平台上表示，我試圖用「印度」來叫女兒，有時會簡稱為「Indie」，但還是難以習慣，所以還是繼續叫自己的女兒「寶貝」。不過身旁的朋友都不斷安慰她「這是個很棒的名字」，但媽媽還是對女兒取名為印度的決定感到懷疑。

不少網友都留言安慰這名女性，若覺得不喜歡可以替孩子改名；也有人說：「我覺得名字很可愛，不普通且非常有趣，又不容易被唸錯」。