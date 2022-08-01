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5歲童熱天喝冰水突倒地不起…死因「心律不整」 醫籲這狀況最危險

聯合新聞網／ 綜合報導
埃及五歲男童近日喝冰水後猝死，解剖死因為心跳太低。圖擷取自Smart India News
埃及五歲男童近日喝冰水後猝死，解剖死因為心跳太低。圖擷取自Smart India News

在炎熱的天氣下，許多人經常在口渴時，會喝些冰水來讓自己涼快一點。不過這樣的動作，卻也可能造成身體的負擔，甚至國外還出現在酷暑中喝下冰水，結果突然猝死的案例。

根據日本媒體「Techinsight」報導，一位埃及的5歲男孩薩米爾（Samir Mohamed），日前和朋友騎車玩耍。當時天氣正處在40度的高溫之中，讓薩米爾忍不住想喝冰水。然而這一喝下去，薩米爾卻突然倒地不起，儘管立刻被送往醫院急救，卻在入院之前就已經沒有生命跡象。

埃及坦塔大學醫院解剖薩米爾遺體，推斷死因應該是血液循環功能瞬間暴跌所導致。心臟專科醫師艾拉阿（Alaa el-Ghamrawy）指出，冰水和冷水有可能會影響心跳，特別是在激烈運動過後，冰水可能會刺激神經，打亂身體對於心跳與機能的調節，造成心律不整、昏迷甚至生命危險。另外，喝下冷飲也有使喉嚨疼痛，滋生細菌及病毒的疑慮。

報導指出，其實在1998年，就有美國醫師提出報告，表示當時有12歲的小孩一口氣喝光冰沙，結果心跳突然停止而死亡的病例，認為對於心臟有先天病症的患者而言，喝下冷飲會有心律不整，危及生命的風險存在。

埃及 高溫

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