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持刀賊劫麵包店遭女店員拿抹布擊退 影片瘋傳獲讚「勇敢媽媽」

香港01／ 撰文／李納德
持刀賊人走入麵包店，但被女店員拿抹布擊退。（Twitter影片截圖）
持刀賊人走入麵包店，但被女店員拿抹布擊退。（Twitter影片截圖）

她已經被網民封作「勇敢媽媽」（Brave Mother）了！荷蘭日前瘋傳影片，顯示有名持賊人持菜刀闖進麵包店打劫，卻遭土耳其裔女店員用抹布擊退，女店員的勇猛表現令網民佩服。她事後解釋自己當天替兒子看店，之所以夠膽反擊，因為千鈞一髮之際她沒有看到賊人持刀，又大讚剛巧入店的顧客才是真正的英雄，賊人是看見他才嚇到逃走。兒子還透露土耳其大使館有致電慰問，還大讚媽媽是堅強女性，幸好媽媽和客人都無受傷。

荷蘭日前瘋傳1段閉路電視影片，顯示1名麵包店女店員正清潔，有名穿衛衣男子在門外鬼祟偷看，突然低頭急步走入店內，手持菜刀、從口袋拿出袋子，想打開收銀機掠去財物。原已退後幾步的女店員走近，拿手中抹布拍賊人頭，賊人竟被「抹布攻擊」嚇怕，女店員再一腳踢向他，賊人蹲下後和女店員扭打起來。這時有客人入內想協助捉住賊人，並一腳踢向正逃跑賊人令他仆到，客人更一度追出店外，但終被賊人逃去。

當地傳媒報道，事發於代芬特爾市（Deventer）1間叫Mevlana Bakery的麵包店，周二（26日）早上約7點，47歲土耳其裔女子佩克爾（Latife Peker）在看店，她受訪透露自己是3孩之母，該店由兒子亞西爾（Yasir）和表弟開設，自己只是剛好幫手看店。

佩克爾見到有人入店後走近收銀機，當時她手持一塊抹布及玻璃清潔劑，察覺他要打劫時馬上用抹布攻擊，他們扭打起來，幸好這時有客人進來，賊人見狀才逃跑，事件發生得很突然，她其實無留意賊人手持菜刀，故當時完全無考慮過性命安全問題。

佩克爾謙稱客人才是「真正的英雄」，對方將賊人趕走後留下來照顧她，等到她家人趕到才離開，客人買麵包時還想付錢，一家人馬上拒收錢還不停道謝。可惜他們不認識該名顧客，希望大家可繼續聯絡，事後整天都有客人光顧表達支持。

亞西爾表示媽媽和客人都無受傷，笑言賊人一早打劫，麵包店才剛剛開店，沒什麼營業額，事後也沒做成財物損失。他又說土耳其領事館看到影片後都致電慰問，大讚媽媽是堅強女性。

客人走入店內想幫手制伏賊人。（Twitter影片截圖）
客人走入店內想幫手制伏賊人。（Twitter影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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