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父母逼唸書「禁玩社團、交女友」 嚴厲家教卻教出秋葉原無差別殺人兇手

聯合新聞網／ 綜合報導
2008年東京秋葉原街頭發生隨機殺人案，兇手加藤智大近日正式執行死刑。美聯社資料照片
2008年東京秋葉原街頭發生隨機殺人案，兇手加藤智大近日正式執行死刑。美聯社資料照片

2008年，日本秋葉原發生害人的無差別兇殺事件。一位名為加藤智大的男子當時駕駛卡車闖進秋葉原，先是撞死了三位民眾，後來又持刀殺死四人，另外還有多位民眾受傷。加藤後來被判處死刑定讞，並已在近日執行死刑。而日本媒體也在這時回顧了加藤的成長背景，讓人瞭解他為何會變成一名殘忍的殺人犯。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，加藤小時候家教相當嚴格，父母為了要他用功讀書，電視只准他看「哆拉A夢」和「日本昔話（まんが日本昔ばなし）」兩個節目，也不讓他參加社團活動。如果加藤書唸得不好，還會被壓進浴缸水池裡當作懲罰。

加藤曾經交到過一位女友，對方覺得加藤個性可愛，小倆口兩情相悅。然而在母親的教育方針下，命令加藤必須和女友分手，使得這段戀情只能告吹。加藤雖然進了有名的升學高中，但卻沒有順利考上一般大學，而是轉到短期大學就讀。

日後加藤出了社會，到處打零工和從事派遣工作，對社會的憎恨也與日俱增，最終犯下殺人罪行。加藤的祖母接受媒體採訪時，曾表示發生這麼嚴重的兇殺案，希望能以自己的性命作為補償。然而不論怎麼做，加藤對他人家庭所造成的傷害，已經難以挽回了。

秋葉原 日本

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