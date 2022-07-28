快訊

Zenfone 9爆料全中！網友評「價格真香」 加碼曝側滑功能超讚

輕颱「桑達」今晚生成 全台降雨機率、最新路徑曝光

外資賣超台股43億元 與投信同步調節這支「打到跌停」

恐怖意外！22歲富少遭直升機尾槳絞死 友目睹血濺嚇壞

香港01／ 撰文：夏洛特
英國富少芬頓與友人同遊希臘時，遇上致命直升機意外。他下機後被螺旋槳撃中，當場死亡。（Facebook圖片）
英國富少芬頓與友人同遊希臘時，遇上致命直升機意外。他下機後被螺旋槳撃中，當場死亡。（Facebook圖片）

希臘發生1宗極可怕的直升機螺旋槳意外，1名年輕的英國遊客在希臘乘坐直升機，下機後被尾槳絞死，命喪當埸。由於意外罕見，加上涉及遊客和著名的旅遊勝地，當局相當重視此案，並會調查機師有否失職。目前，涉案機師及相關人員已被捕候審。

綜合外媒報導，事發於周一（25日）下午6點20分左右，來自英國肯特郡的22歲遊客芬頓（Jack Fenton）在希臘乘坐直升機時發生意外，被高速轉動的尾槳擊中，命喪當埸。希臘警方拘捕了機師弗蘭科帕納戈斯（Christos Fragkopanagos）及2名地勤人員，會在調查過後再決定是否控告他們過失殺人。

當日芬頓與3名友人及其中一名朋友的父親同遊希臘愛琴海的米科諾斯（Mykonos），並預備在回程時乘坐直升機，於接近雅典機埸的某停機坪降落。他們原計劃是下了直升機後，就會搭乘豪華專車前往雅典國際機場，再坐私人飛機返回英國。

然而，不幸降臨在芬頓頭上。接載芬頓及3名友人的直升機在雅典降落後，芬頓步出直升機並繞到直升機後方，這時螺旋槳仍在高速運轉，芬頓未有察覺，隨後就被尾槳葉片撃中頭部，當場斃命。同行友人目睹芬頓眨眼間被絞至血濺當場，均被嚇呆。

據悉，事發時另一架接載友人父親的直升機仍在半空，原定是在同一停機坪降落，但突然收到地面指示要改道飛往斯巴達的私人機場，避免看到慘烈畫面。而遠在英國的芬頓母親表示，直到晚上10時才得知噩耗，家人都悲痛萬分。

有工作人員稱芬頓當時走到機尾，正打算進行自拍就被高速轉動的旋翼撃中頭部，由於事發突然，他們來不及制止。但芬頓同行友人就反駁他們是在推諉己過，稱芬頓未有使用手機，而直升機一着地就有人來把機門拉開，沒有給予任何指示，亦未有人阻止芬頓行經機尾方向，他們稱根本不知道螺旋槳仍在高速轉動。

接載他們的是貝爾407號直升機，該型號的直升機會在引擎關閉後，螺旋槳持續轉動約2分鐘，除非機師按下強行停止按鈕，才會在50秒內停止。因此機師有責任確保乘客安全留在機內直至一切機件停止運作，再發出指示通知乘客下機。

當地警方正在調查事故起因，為何直升機尾槳仍在運轉時，飛行員就允許乘客下機。他們提到貝爾407直升機不能從內部鎖上，還提及螺旋槳特點，「有2個螺旋槳，一個每秒500轉，另一個每秒2500轉」，因為旋轉速度太快，啟動時螺旋槳近乎隱形，一般人根本不可能留意到，「所以現階段調查方向仍以機師有否跟足安全指引為主，到底他有沒有叫他們等待？」

據了解，機師弗蘭科帕納戈斯有豐富駕駛直升機經驗，如警方調查證實他曾在引擎關閉及螺旋槳完全停止轉動前就叫乘客下機，將面臨謀殺指控，「我們正在談論的是一場不應發生、前所未有的悲劇。事故原因正在調查中，但目前尚未明確，為何在明知尾槳葉片能構成危險時，還會讓這種事發生」。不過，警方強調一切調查還在進行中，暫未有人被控告。

有報導指芬頓及友人都來自富裕家庭，芬頓曾就讀的中學學費每年就要3.6萬英鎊（約130萬台幣），而這趟長115英里（約185公里）的直升機之旅就要價約14萬港元（53萬元台幣）。

延伸閱讀：

機師突然失能無法駕駛 乘客靠控制塔指示成功降落飛機脫險

北京一架直升機於景區墜毀 兩名飛行員遇難

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

印度男受《三個傻瓜》啟發DIY直升機 試飛遭螺旋槳割喉慘死

相關新聞

恐怖意外！22歲富少遭直升機尾槳絞死 友目睹血濺嚇壞

希臘發生1宗極可怕的直升機螺旋槳意外，1名年輕的英國遊客在希臘乘坐直升機，下機後被尾槳絞死，命喪當埸。由於意外罕見，加上涉及遊客和著名的旅遊勝地...

研究：性行為後服抗生素 高風險者性病風險大減

今天公布的臨床研究指出，未戴保險套進行性行為後服用抗生素，可大幅降低高風險族群感染3種細菌型性病的比率

弱勢勞工「無間道」上演？巨星當臥底能見真相嗎

2010年，法國記者Florence Aubenas發表了《資深記者化身底層階級180天》（Quai de Ouistreham）一書，記錄她花了半年時間體驗到的，打零工維生的法國底層人民生活。在成書當時的法國失業率有9.5%之高，即使在剛宣布失業率達成14年來新低的今日，依然有7.2%，是英國與德國的兩倍以上。

所有身材都適合海灘 西班牙官方鼓勵女性夏季到海灘玩

西班牙平等部發起了一個有創意的夏季活動，提出的口號則是「夏天也是我們的」，藉此鼓勵所有身材與體型的女性到海灘玩。

熱翻了！土耳其熱浪發威 10省氣溫飆破40度

土耳其熱浪來襲，這週若干地點氣溫高於季節常態，其中10個省份的氣溫將飆破攝氏40度。專家建議住在高溫省份的民眾，尤其是高...

不用英國漫遊車 火星任務轉交美毅力號

計畫有變！英國火星漫遊車的火星任務改由美國毅力號接手。原訂由歐洲太空總署（ESA）與英國太空巴士公司研發多年的火星漫遊車，前往火星帶回重要的岩石樣本用於分析，但考慮到漫遊車任務過程的風險與成本，改由美國NASA的火星探測車毅力號來負責...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。