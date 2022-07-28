不用英國漫遊車 火星任務轉交美毅力號

計畫有變！英國火星漫遊車的火星任務改由美國毅力號接手。原訂由歐洲太空總署（ESA）與英國太空巴士公司研發多年的火星漫遊車，前往火星帶回重要的岩石樣本用於分析，但考慮到漫遊車任務過程的風險與成本，改由美國NASA的火星探測車毅力號來負責。

英資企業日前發表聲明，會善用火星漫遊車已有的技術，目標改瞄準月球任務。

火星漫遊車任務有變

NASA與ESA一直期待將火星樣本帶回地球研究，原訂火星聯合任務中，ESA與英國企業太空巴士合作的火星漫遊車（Mars Rover）登上火星，將總計約30個火星岩石樣本帶上，取上火箭帶回，但近期有了變動。

據《郵報》報導，ESA機器探索主任帕克提到，聯合任務的宗旨是避免成本與風險，新計畫喊停英造漫遊車，以避免降落火星的風險與運輸、建造成本，在NASA拍胸脯保證的前提下，這項任務喊卡、轉交給有足夠時間的毅力號。

另外，NASA還考慮到若毅力號有三長兩短，將備好兩架無人直升機去載樣本。NASA認為用飛行器找需要的樣本，會比漫遊車更有效率、更無風險。

聯合火星任務目標

而據《英國廣播公司》報導，研究多年而被喊卡的英國太空巴士日前表示，這類的樣本採集漫遊車計劃（Sample Fetch Rover）不會嘎然中止，他們將善用已開發的登陸、移動技術，改瞄準其他星球，例如月球，替可能的月球任務未雨綢繆。

這次聯合任務相當重要，主要是今年5月中旬，毅力號於火星採集火山口附近的樣本，放回距離登陸地不遠的三角形地帶（原本漫遊車計劃就是到該地區取貨帶回），這批樣本預計會在2030年代回到地球研究。負責該部門的博士摩根表示，傑澤羅火山口（Jezero Crater）是毅力號主要目標，科學家評估該處岩石研究潛力大，可能會包含古代生命跡象，讓學界推測火星的氣候與演變。

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