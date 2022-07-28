阿拉伯裔姐妹花到澳洲尋求庇護 雙雙離奇死在屋內

一對阿拉伯裔姊妹在5年前搬到澳洲尋求庇護，不過日前卻被發現陳屍於公寓中，死亡時間超過2個月。

據9 News報導，日前澳洲警方接獲大樓管理員報案。他表示，這對姊妹已經2個月未支付租金，郵件開始堆積在家門口，屋主擔心房客安危因此報警。6月7日當天警方抵達位於雪梨的公寓查看，發現24歲的阿撒拉（Asra Abdullah Alsehli）與23歲的妹妹阿曼兒（Amaal Abdullah Alsehli）陳屍於公寓內。

《每日郵報》（Daily Mail）報導指出，2017年時，年僅19歲和18歲的這對姊妹，就勇敢逃離阿拉伯並搬至澳洲尋求庇護。知情人士透露，這對姊妹在澳洲沒有人脈，沒有朋友或家人，也並未定時和家鄉的家人連絡。警方發現屍體時，認為他們應該已經死亡超過2個月。不過由於不清楚這對姊妹的交友或是經濟狀況，因此還需要進一步調查釐清死因。

警方調查發現，從阿拉伯到雪梨的機票平均票價為2000美元（約6萬元台幣），兩人的代步車是要價38000美元黑色BMW（約113萬元台幣）。兩人的租屋處是兩房公寓，每週租金490美元（約15000元台幣）。兩人生活單純，附近鄰居表示常看見他們外出買咖啡和能量飲料，不過不太攀談聊天。

今年3月初，公寓經理曾經聯繫警方，請求警方查看兩姊妹的情況。當時他發現公寓的公用區域沒有食物，擔心房客安危，因此報警。不過警方查看後發現並無異狀，於是離開。不過有知情人士透露，當時兩姊妹瑟縮在房間角落，看起來很害怕。

現場沒有強行闖入的跡象，兩人身上也沒有明顯傷痕。警方於6月9日進行屍檢，但仍無法確定死因，正在等待毒理學報告。