男邊看裸女邊在天體沙灘「DIY」 7旬翁看不順眼開3槍奪他命

到訪天體營就該守規矩，一不小心恐賠上性命！日前，法國一名男子到當地一處「天體沙灘」放鬆，沒想到他竟不顧眾人目光，一邊緊盯其他裸體的女遊客，一邊大搖大擺地在海邊「現場DIY」。男子的脫序行為惹火了一旁76歲的老翁，兩人一言不合爆發衝突，老翁更直接拿起獵槍，朝他開了3槍當場奪命。

根據《每日郵報》、《紐約郵報》報導，事情發生在法國里昂郊區的一個「拉馬馬（La Mama）沙灘」，該沙灘在2007年被指定供裸體主義者們使用，是著名的「天體沙灘」。23日上午10點多，一名46歲男子到沙灘上享受陽光，卻在眾目睽睽之下上演脫序行徑，他先是緊盯其他裸體的女遊客，而後竟拉下褲子開始「現場DIY」，甚至開口謾罵並威脅其他遊客。

男子的行為引起眾人不滿，一名76歲的老翁也上前勸阻，不料兩人卻爆發激烈衝突，現場的管理員也立刻前來平息紛爭，更要求兩人離開海灘。豈料，管理員才在跟脫序男子談話，一旁的老翁卻直接從背包內拿出獵槍，往脫序男子的方向連開三槍，槍聲劃破現場的寧靜，男子被其中一發子彈貫穿胸膛，當場死亡。

警方趕抵現場後，立刻逮捕了開槍的老翁，老翁當時不僅沒有抵抗或求饒，還向警方坦承殺人。據悉，該名老翁相當喜歡打獵，也擁有合法的槍支執照，但隨身帶槍的原因仍待調查。