快訊

林智堅稱蘇宏達先入為主應退審議會 台大「駁回申請迴避案」

國軍岡山醫院遭爆漢光演習期間開趴辦歡送會 院方這樣說

用特別費買紅酒等涉貪 北市勞動局長陳信瑜遭搜索約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尼斯湖水怪「係金欸」？英國化石研究認為證據證實「可能存在」

聯合新聞網／ 綜合報導
近期發現的蛇頸龍化石，讓專家認為尼斯湖水怪可能真的存在。圖擷自YouTube國家地理頻道UK
近期發現的蛇頸龍化石，讓專家認為尼斯湖水怪可能真的存在。圖擷自YouTube國家地理頻道UK

近期英國科學家指出，有相關證據證實尼斯湖水怪「可能存在」。

據《獨立報（Independent）》報導，英國巴斯大學（The University of Bath）考古學家在一處擁有一億年歷史的河系，亦即現在的撒哈拉沙漠，發現小型的蛇頸龍化石。專家認為，這代表當時蛇頸龍可能生活在淡水裡。

尼斯湖水怪是一項蘇格蘭傳說。不少相信該傳說的探險者認為，尼斯湖水怪應該是一種外型酷似蛇頸龍的生物。不過這項假說過去一直無法成立，因為蛇頸龍需要鹹水才能生存。

不過巴斯大學的這項研究結果指出，蛇頸龍已經適應淡水，甚至可能像現代的淡水生物一樣生活。該研究於7月21日發表於期刊《白堊紀研究》（Cretaceous Research）。專家發現的化石包含3公尺長的成年蛇頸龍骨頭與牙齒，以及1.5公尺長的幼年蛇頸龍臂骨。

研究指出，蛇頸龍過去可能跟青蛙、鱷魚、烏龜、魚或另一種水生恐龍棘龍一起生活在淡水裡。研究共同作者馬蒂爾（David Martill）表示，古老的摩洛哥河域竟然有這麼多的肉食性動物，而且全都生活在一起，令他感到很驚訝。專家發現的蛇頸龍牙齒化石和棘龍有相似的磨損痕跡，專家認為這代表牠們吃的是一樣生活在河裡的盾皮魚。

化石 考古 蘇格蘭

延伸閱讀

男子憧憬「泰國馮迪索」剃髮健身 現在代言滿滿

掃錯墓！準備安葬母親 才發現17年來掃的不是父親的墓

「侵犯蒼蠅權利！」博物館超奇怪裝置藝術被迫下架

影／飛機行經大西洋發現大片詭異紅光 網驚：世界末日？

相關新聞

逾50人受害！日本山口縣頻傳野猴攻擊 一隻猴子遭撲殺

日本山口縣山口市小郡地區過去幾周發生多起野生獼猴襲擊人類的事件，讓當地居民飽受驚嚇。BBC與山口電視報導，其中一隻獼猴已...

尼斯湖水怪「係金欸」？英國化石研究認為證據證實「可能存在」

近期英國科學家指出，有相關證據證實尼斯湖水怪「可能存在」。

被誤解的霸王龍？ 學界激辯物種問題

霸王龍還有分成國王跟女王？研究分析了多個霸王龍化石後指出，根據骨骼構造不同，俗稱的霸王龍其實分屬三種不同的恐龍物種；反方意見認為，就算同一物種也有大小形狀的區別，不能因此分成不同物種。然而，隨著出土證據愈來愈多，古生物學界迎來重磅消息，目前證據指出，大多數恐龍是長羽毛的恆溫動物。

塑膠、水母充斥海洋 威脅海洋環境

塑料流入海洋、高溫水母暴增，已造成海洋環境負擔。早在過去就有樂高四散海洋的紀錄，如今類似的塑膠製品經過風吹雨打，形成的微型碎片已經充斥自然界，人們每天至少吃下一張信用卡的塑料。而水母近年則因海洋暖化過度繁殖，甚至阻塞以色列的海水淡化廠。

男子憧憬「泰國馮迪索」剃髮健身 現在代言滿滿

泰國一名男子，因為喜歡馮迪索，為了模仿不只剃成光頭還努力健身，現在贏得「泰國馮迪索」的稱號，更因此接了不少代言，賺進大把鈔票。

他遭粗長鋼條刺穿頭部到喉嚨幸運存活 醫：差幾公釐結果完全不同

美國一名屋頂漆工不慎自二樓墜落，遭60公分鋼筋刺進頭部後穿出喉嚨，幸好大難不死，幸運存活下來，讓身旁人都為他鬆一口氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。