尼斯湖水怪「係金欸」？英國化石研究認為證據證實「可能存在」

近期英國科學家指出，有相關證據證實尼斯湖水怪「可能存在」。

據《獨立報（Independent）》報導，英國巴斯大學（The University of Bath）考古學家在一處擁有一億年歷史的河系，亦即現在的撒哈拉沙漠，發現小型的蛇頸龍化石。專家認為，這代表當時蛇頸龍可能生活在淡水裡。

尼斯湖水怪是一項蘇格蘭傳說。不少相信該傳說的探險者認為，尼斯湖水怪應該是一種外型酷似蛇頸龍的生物。不過這項假說過去一直無法成立，因為蛇頸龍需要鹹水才能生存。

不過巴斯大學的這項研究結果指出，蛇頸龍已經適應淡水，甚至可能像現代的淡水生物一樣生活。該研究於7月21日發表於期刊《白堊紀研究》（Cretaceous Research）。專家發現的化石包含3公尺長的成年蛇頸龍骨頭與牙齒，以及1.5公尺長的幼年蛇頸龍臂骨。

研究指出，蛇頸龍過去可能跟青蛙、鱷魚、烏龜、魚或另一種水生恐龍棘龍一起生活在淡水裡。研究共同作者馬蒂爾（David Martill）表示，古老的摩洛哥河域竟然有這麼多的肉食性動物，而且全都生活在一起，令他感到很驚訝。專家發現的蛇頸龍牙齒化石和棘龍有相似的磨損痕跡，專家認為這代表牠們吃的是一樣生活在河裡的盾皮魚。