被誤解的霸王龍？ 學界激辯物種問題

霸王龍還有分成國王跟女王？研究分析了多個霸王龍化石後指出，根據骨骼構造不同，俗稱的霸王龍其實分屬三種不同的恐龍物種；反方意見認為，就算同一物種也有大小形狀的區別，不能因此分成不同物種。然而，隨著出土證據愈來愈多，古生物學界迎來重磅消息，目前證據指出，大多數恐龍是長羽毛的恆溫動物。

霸王龍分類有歧異

《CNN》報導，今年有研究分析了37隻霸王龍化石的骨骼與牙齒後表示，民眾熟知的霸王龍其實並非單一的物種，而應該被分為三種不同的物種，除了原本認知的霸王龍之外，還有另外兩個物種，且都有相當霸氣的名字「暴龍女王」（tyrant lizard queen）與「暴龍霸君」（tyrant lizard emperor）。

但學界對此看法卻有不同意見。愛丁堡大學古生物學家布魯薩特指出，「霸王龍不該被重新分類」，化石證據呈現的多樣性僅僅只是反應了恐龍跟人類一樣，物種本身就存在著大小、形狀等歧異性，加上現有的化石證據仍然不足以支撐該論點。

最新研究更對上百種被稱之為「活恐龍」的鳥類進行研究後發現，霸王龍化石之間存在的歧異性，小於大多數現存鳥類，所以要以骨骼或牙齒形狀不同，替霸王龍進行分類，其實並不合理。倫敦瑪莉皇后學院古生物學者指出，「霸王龍是古生物學的重要指標，學界應該嚴謹且正確的研究該生物。」

恐龍長羽毛

在侏儸紀公園系列強勢行銷的狀況下，恐龍在民眾腦海中逐漸定型，皮膚粗糙、如同巨型蜥蜴一般的冷血動物。但隨著古生物學的研究資料不斷更新，恐龍的模樣可能是長著羽毛的恆溫小可愛動物。

《自然》報導，科學家透過檢查化石中的物質與紅外線光譜等方式，發現大多數恐龍的新陳代謝率很高，且體溫通常在37攝氏度，與鳥類和哺乳類一樣都是恆溫動物。

此外，學界對恐龍的研究還有另一項重大進展，就是大部分研究者都能認可恐龍身上有形似羽毛的身體構造。地質學專家道爾推測，「羽毛一開始的功能可能是隔熱，而在演化過程中，恐龍體型逐漸縮小，才演化成現代鳥類，羽毛才發展出求偶或飛翔的功能。」

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