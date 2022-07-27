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撥開海中戰爭的迷霧 軍事雜誌：國軍必須準備「這武器」

塑膠、水母充斥海洋 威脅海洋環境

台灣醒報／ 記者杜聿鎧╱台北報導
雖然多數的海洋汙染照片拍下寶特瓶、吸管等物品汙染海洋，但這並不精確，吸管和平罐只佔了污染的一小部分。（Photo on Pxhere）
雖然多數的海洋汙染照片拍下寶特瓶、吸管等物品汙染海洋，但這並不精確，吸管和平罐只佔了污染的一小部分。（Photo on Pxhere）

塑料流入海洋、高溫水母暴增，已造成海洋環境負擔。早在過去就有樂高四散海洋的紀錄，如今類似的塑膠製品經過風吹雨打，形成的微型碎片已經充斥自然界，人們每天至少吃下一張信用卡的塑料。而水母近年則因海洋暖化過度繁殖，甚至阻塞以色列的海水淡化廠。

汙染不只瓶罐

根據《衛報》報導，每年有不少塑料流入海中，以至於在海底看見它們的身影已見怪不怪。塑料汙染海洋和空氣，經過風吹雨打的微型碎片經常被風吹起，使得人們每年至少吃下5萬個微型塑料顆粒。如果有人說地球上的許多地方正在下塑料雨、塑料雪也不奇怪。

雖然多數的海洋汙染照片拍下寶特瓶、吸管等物品汙染海洋，但這並不精確，吸管和平罐只佔了污染的一小部分，不論是對人，或是對海龜。塑料的類型取決於你所在的位置，袋子和食品包裝多在海岸線上（多數淨灘撿到的物品），但在更深遠的海域往往會佈滿廢棄漁具和塑膠瓶蓋，覆蓋了水域。

塑料進入水循環

亞洲的海洋尤其常見番茄醬和肥皂的小包裝，這種便利又便宜的包裝方式，卻成為海洋中，體積小、難蒐集且沒有回收價值的垃圾。不過恆河沙數，看不見的微小塑料碎片更危險，它們如今已完全融入了地球的水循環系統。

連洗衣時搓揉的衣服纖維也有可能從下水道進入水循環，而如今海底的塑料堆甚至形成新的生物聚落，不過科學家警告：「塑料是他們的家，但不必是我們的。」

暖化水母暴增

根據《路透社》報導，以色列海岸充斥水母群，除了影響一般民眾戲水的興致，也顯現了生態失衡的危機。官員表示，海岸暴增的水母至少讓以色列每年損失千萬美元，半透明的水母群還會堵塞海水淡化廠與工業漁網。

海洋研究員表示，「水逾來逾熱，水母群隨之成長。」因為全球暖化的因素，導致了喜好高溫的水母大量繁殖，不只搶奪食物和棲息地，也導致了其他海洋生物的生存壓力。如今蘇伊士運河也面臨了同樣的情況，成為水母從紅海入侵地中海的管道。

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水母 暖化 以色列

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