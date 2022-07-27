他遭粗長鋼條刺穿頭部到喉嚨幸運存活 醫：差幾公釐結果完全不同

美國一名屋頂漆工不慎自二樓墜落，遭60公分鋼筋刺進頭部後穿出喉嚨，幸好大難不死，幸運存活下來，讓身旁人都為他鬆一口氣。

根據《鏡報》報導，漆工麥可（Michael Richard）在二樓樓頂上工作時，不小心從二樓摔落地面，他試圖站起來後，卻發現自己頭部被鋼筋刺穿，從喉嚨穿過他的頭蓋骨，後腦勺還可見到一部分的鋼筋，讓一旁的同事嚇壞。

同事們紛紛趕快拿起切割機，切斷還連在地面上的鋼筋條，好讓麥可就醫。而趕到現場的救護人員艾雪莉（Ashley Thomason）表示，自已從事急救快20年，從來沒有見過這樣的意外，希望以後不要再有。

醫生也告訴麥可「他相當幸運」，因為鋼筋只差幾公釐就插進他的聲帶、脊椎，還有重要的動脈，幸好麥可保持冷靜，有穩定住自己的脖子，且身邊的人緊急將他送到最近的醫院，讓他接受急救。

而身為家中唯一經濟支柱的麥可，歷經這場驚險的意外後，也順利從手術中脫險，但仍需要數月休養才能恢復健康。