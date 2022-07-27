快訊

週刊爆「黃嘉千在台灣、加拿大都遭夏克立施暴」 枕頭險成凶器

早晨財經速解讀／00900下周一公告配息 殖利率能多高？沃爾瑪財報嚇跌零售股利空出盡？

前董座瞞虧損騙金管會增資 如興併5倍大港商由盛轉衰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「我在路上了，很快見到你…」 70歲雙胞胎老翁同日離世

聯合新聞網／ 綜合報導
一對生於同日的雙胞胎老兄弟，竟也在同一天離世。圖片來源／ingimage
一對生於同日的雙胞胎老兄弟，竟也在同一天離世。圖片來源／ingimage

一對生於同日的雙胞胎老兄弟，竟也在同一天離世，且跟對方講的最後一句話是：「我在路上了，我很快就會見到你了」，這不經意的巧合讓家屬難以接受，直呼「根本是超現實巧合」。

根據《鏡報》報導，一對年紀70歲的同卵雙胞胎老翁，因年邁紛紛罹患不同病症，哥哥艾倫（Alan Bates）逝前彷彿隔空在跟雙胞胎弟弟傑夫（Geoff Bates）交談，兩人間隔3小時候相繼去世。據艾倫的女兒雪莉（Shelly Bates）表示，她的父親先前被診斷出罹患喉癌，被宣告只剩幾個月的生命。

雪莉跟手足安德魯（Andrew Bates）前往雪菲爾探望父親時，接到傑夫叔叔離世的消息，而抵達父親家後不到30分鐘，爸爸也跟著離開。雪莉轉述當時人在現場阿姨的描述：「你爸爸好像在跟叔叔講話一樣，口中不斷重複著『我在路上了，我很快就會見到你』」，當雪莉抵達父親家時，看到父親盯著天花板角落微笑。

雖然父親與叔叔同一天離世的事實讓人難以接受，但雪莉說：「讓人感到欣慰的是，不可分開的雙胞胎一起離開這個世界。」

艾倫與傑夫的兒女也都回憶起爸爸的過去，並為他們舉行一場「可愛的告別式」，家屬們把兩位老翁並排擺放，上面佈滿鮮花，再一起送進火葬場。而他們的老友也分享道，這兩兄弟因為長太像又總是調皮，讓媽媽不得不在毛衣上繡名字，好讓老師區分他們。

延伸閱讀

日本「淫殺魔」性侵少女近百人受害 還把犯罪生涯寫成自傳

掃錯墓！準備安葬母親 才發現17年來掃的不是父親的墓

商店挖寶挖到詭異五金「情趣玩具？」 網友揭實際功用

驚覺未婚夫都和繼母「睡一起」 準新娘毅然毀婚：我不嫁了！

相關新聞

「我在路上了，很快見到你…」 70歲雙胞胎老翁同日離世

一對生於同日的雙胞胎老兄弟，竟也在同一天離世，且跟對方講的最後一句話竟是：「我在路上了，我很快就會見到你了」，這不經意的巧合讓家屬難以接受，直呼：「根本是超現實巧合」。

貝佐斯接班人賈西親力親為 領軍亞馬遜迎戰反壟斷

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）從創辦人貝佐斯手中接棒滿一年，這一年堪稱是內外交迫，大環境有通膨、供應鏈破壞、升息、成本上升、消費者支出減緩等挑戰，公司面臨更多反壟斷法令威脅、員工組工會等。賈西交出一張什麼樣的一年成績單？他是否另闢蹊徑，邁向與貝佐斯不同的路？

熱浪肆虐歐洲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄

45歲的瑞士冰川學家林斯鮑爾（Andreas Linsbauer）背著重達10公斤的鋼製測量設備，沿著莫特瑞許冰川（Mo...

掃錯墓！準備安葬母親 才發現17年來掃的不是父親的墓

英國一家人在父親過世17年後，因為母親過世，打算將母親安葬在父親旁邊，才發現從頭到尾墓裡埋葬的都不是父親。

英研究：兒童不明肝炎可能與同時感染兩病毒相關

英國研究團隊今天宣告好消息，他們研究不明原因的幼兒肝炎病例有了突破，發現這些孩子的嚴重肝炎與同時感染兩種常見病毒有關，與...

嗆英大臣是吃奶娃 俄外交部美麗女戰神 西方聽到她開口就抖

俄烏衝突爆發後，俄羅斯外交部記者會或許是世界上最忙碌的外交場所。全球各地記者將各種刁鑽問題一齊拋向外交部發言人瑪麗亞．扎哈羅娃。但任何狂妄叫囂的挑釁者，到了她面前，都像踢到了鋼板，崴了腳，還碰一鼻子灰。 環球人物雜誌報導，47歲的扎哈羅娃，金髮碧眼，身材窈窕，看起來溫柔繾綣，但一開口震驚四座。 她嘲諷英國外交大臣是「沒教養的吃奶娃娃」，調侃德國人應該「少呼吸來對抗俄羅斯」，揶揄英國首相強生「喜歡高過雲端的油價」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。