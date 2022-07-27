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大伯領養狗取自己名字… 她氣炸想報復「領養豬取大伯名」

聯合新聞網／ 綜合報導
女子認為用自己名字給狗取名太過份，但丈夫認為只是她太敏感。示意圖，圖片來源／ingimage
女子認為用自己名字給狗取名太過份，但丈夫認為只是她太敏感。示意圖，圖片來源／ingimage

國外一名網友表示，大伯領養狗時用自己的名字替狗狗取名，讓她覺得很不舒服。不過當女子跟丈夫反應時，丈夫卻說是妻子太敏感了。

據《太陽報》（The Sun）報導，一名網友在論壇Mumsnet上分享，自己的大伯在一年前提前退休，退休後大伯和妻子決定領養狗狗作伴，但卻用自己的名字替狗取名，讓她感到受辱。

上週兩家人參加婚禮時碰到面，女子向大伯一家人表示，自己的名字被用來當作狗狗的名字讓她很不舒服，詢問對方世界上有那麼多名字，為什麼偏偏要選擇女子的名字來給狗狗取名。但大伯一家人則表示，只是覺得這名字很可愛，所以選擇這個名字。

女子跟丈夫反應，表示自己想要去領養一隻豬，用大伯的名字給豬取名。結果反而遭到丈夫批評，說女子既敏感又表裡不一。丈夫認為女子也很常對大伯和大嫂開玩笑，認為他們只是覺得妻子的名字可愛才選擇這個名字。

不少網友表示，大伯這麼做應該真的是想讓女子難堪，「世界上名字那麼多，故意用妳的名字取名，就是想看妳有什麼反應」。另一個網友也認同這種作法是在羞辱女子。還有一名網友說「用家族成員的名字給狗取名字是不合理的」。不過也有網友說這根本無傷大雅，大伯應該是真的喜歡那個名字，才給狗狗取一樣的名字。

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