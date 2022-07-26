全裸男女高溫40度躺停車場頂樓「活春宮」 網友：至少在格內
英國正受歐洲熱浪襲擊，最高氣溫飆到40度以上，但有人發現，縱使在地面高溫的情況下，竟然有人能全裸躺在停車場頂樓「做愛做的事」，令人相當傻眼。
根據英國《每日星報》報導，本月19日在鄰近辦公大樓工作的一名工人發現，位於英國伯明罕雪山站附近的一處頂樓停車場上，竟有一對男女不畏正午攝氏40度的高溫，女方全裸躺在停車格內，男人則蹲在地上做起愛做的事。特別的是，男方還戴著一頂派對帽，似乎一點都不害怕被人發現。
該名工人目擊者在拍下影片3天後，於22日晚間10點在推特以@imjustbrum的署名將影片上傳，當晚迅速引來逾163,000人觀看。網友在推特留言表示，這對「派對夫婦」似乎將最近的熱浪推升到新境界，因為附近的居民於此同時，幾乎都躲在具備空調或陰涼的室內，像他們這樣揮汗如雨地選在戶外進行性行為，真是讓人看呆又佩服。
有網友開玩笑說，還好他們還有遵守「停車規距」，全程都在停車格內做愛做的事，也有人打趣說，應該跟這對夫婦說：「抱歉，你不能停在那裡」；還有人覺得他們在光天化日下進行「狗式嬉戲」相當厚顏無恥，還有人質疑，為何男方要戴著一頂疑似是生日派對用的帽子，難道真的不怕人發現嗎？
Your tweet was quoted in an article by Post https://t.co/RRGAtzwBbU— Recite Social (@ReciteSocial) 2022年7月25日
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