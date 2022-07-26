日本醫趁健檢偷拍女學生 收藏「半裸內褲影片」近300人受害

日本最近發生一起偷拍事件。一名47歲醫師藤原大輔，趁著學校健康檢查的時候，趁機偷拍女學生裸身、穿著內衣褲的影片。調查更發現該名醫師已是累犯，除了逮捕之外，更檢討健檢過程是否有所缺失。

根據日本媒體「京都新聞」報導，藤原今年在岡山市某中學進行健檢時，偷拍了五位女學生穿著內衣褲的影片，因此在本月4日遭到逮捕。警方發現除了這次以外，去年他也在一間小學的保健室內，偷拍過9名女學生上半身全裸，下半身只有穿內褲的影像。

警察在藤原的家中，搜出了多達280人份的類似影片，最早的檔案可追溯至2016年。藤原供稱，自己只是因為覺得別人沒機會拍出類似的影像，才因為稀奇而開始偷拍，動機與自身的性慾無關。

報導另外指出，京都有許多學校在健檢時，會要求學生脫掉上半身的衣服，以半裸的姿態進行檢查。根據醫師會的資料顯示，京都府（扣除掉京都市）內的小學中，就有多達70.9％的學校健檢時需要脫去上衣。而進入青春發育期的國中，也有32.1％的中學要求半裸健檢。

不少相關人士反映，雖然脫衣是號稱能夠徹底檢查的必要措施，但也經常有學生不願意脫衣服，讓健檢進行時糾紛不斷。還有醫師在檢查時，會跟女學生說「胸部變大了呢」，出現言語性騷擾的狀況。儘管這次偷拍只是單一醫師的行為，但也反映出日本健檢的相關規定，確實有檢討的必要。