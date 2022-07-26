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日本「淫殺魔」性侵少女近百人受害 還把犯罪生涯寫成自傳

聯合新聞網／ 綜合報導
犯下多起性侵殺人案的吹上佐太郎。圖擷取自文春Online
犯下多起性侵殺人案的吹上佐太郎。圖擷取自文春Online

20世紀初期，日本曾經出現一位被稱作「少女殺人鬼」、「稀代淫殺魔」的罪犯吹上佐太郎。在他短短三十幾年的生涯之中，性侵了多達九十多位少女，其中又有數十人被他殺害，使得他成為日本史上最兇惡的性侵殺人犯之一。

根據日本媒體「文春Online」報導，吹上生於1889年的京都市。由於小時候家境貧窮的關係，讓他還不到10歲就得賺錢養家。他在未成年時就已經和女性發生過關係，甚至為了賺錢，與有錢的寡婦產生性交易行為。

1923年，他在群馬縣殺害一位12歲的少女，並且將其屍體丟在田裡。雖然這件事情引起當地媒體報導，但警方並沒有追查到兇手的蹤跡，於是在兩個月後，吹上又在長野縣性侵一名13歲的少女，並且同樣將其勒死棄屍。

此後吹上持續在群馬縣、千葉縣等地犯下暴行。然而在該年九月，日本關東發生大規模地震。年底年初時又分別發生「虎之門事件」和「義烈團事件」等全國性的重大事件，使得吹上雖然不停性侵殺人，但卻成功躲避了追捕。直到1924年7月28日，日本警方才在埋伏之下，逮到這位殘忍的殺人魔。

經過調查，才發現吹上犯下的案件數量罄竹難書。他最早的犯罪出現在1906年，受害者是一位11歲的少女。由於他犯下的罪行實在太多，因此連本人都記不清楚，專家則推測受害者的確切人數，至少在93人以上。

被關押在監獄中的吹上，後來還在獄中鑽研文學，讓本來不識字的他，最後完成了一部以三千張稿紙寫成的自傳「娑婆」。最後他被判處死刑，於1926年行刑完畢，結束了他殘酷的一生。

未成年 性侵

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