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「香肉」爭議不斷 印尼民眾難斷狗肉

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
印尼大部分地區都信奉伊斯蘭，該教教規禁止吃狗肉，再加上動保團體的推動，該國許多地方政府已經明令禁止狗肉。（Photo by InkHong on Flickr under C.C. License）
印尼大部分地區都信奉伊斯蘭，該教教規禁止吃狗肉，再加上動保團體的推動，該國許多地方政府已經明令禁止狗肉。（Photo by InkHong on Flickr under C.C. License）

「我吃狗肉，是因為我肚子餓了！」一名在印尼大啖狗肉的民眾如此說。印尼大部分地區都信奉伊斯蘭，該教教規禁止吃狗肉，再加上動保團體的推動，該國許多地方政府已經明令禁止狗肉。但在部分非穆斯林地區，狗肉被視為有藥用價值，導致吃狗肉的風氣更難禁止。

吃狗肉會變兇<

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半島電視台》報導，在印尼超過2.7億的人口中，有超過87%都是信奉伊斯蘭教，穆斯林除了將豬肉視為是「不潔的動物」遭到禁止之外，也認為吃狗、狼、虎等食肉動物，會導致穆斯林出現侵略性與攻擊性，所以也禁止食用。

但該國仍存在地域性的宗教差異，在北蘇門答臘省、北蘇拉威西省與東努沙登加拉省等地，僅約9%的民眾信奉伊斯蘭教，在這些地區食用狗肉並不會遭到撻伐。一位民眾就表示「我吃狗肉，是因為我肚子餓了」，且狗肉在部分地區被認為有治療多種疾病的藥用價值。

在上述地區中，狗肉餐廳正如雨後春筍般湧現。運動人士森達指出，因為在過去傳統社會中，狗在農業與狩獵都發揮重要的功能，過去也沒有吃狗肉的習慣，不解地說「不知道為什麼吃狗肉愈來愈流行」。

為賺錢毒害狗狗

森達更透露，隨著狗肉餐廳數量暴增，狗肉供應商在為了龐大的需求量傷透腦筋，有不擇手段的供應商在街道提供含鉀的食物迷暈狗，這不會影響到肉的品質。森達感嘆道，「過去幾年來，我已經丟了5、6隻狗」。

這種不人道的做法已經在印度國內引發關注，加上印尼動保團體長期呼籲，食用狗肉相當殘忍，而且可能造成狂犬病蔓延的公共衛生風險。許多印尼地方政府已經明令禁止販售與食用狗肉。

為什麼不能吃？

在食用狗肉風氣相當盛行的棉蘭也受到影響，該地市長納娜蒂安日前也簽署了明令禁止狗肉的文件，隨即引發一片嘩然與反對聲浪。該市發言人才緊急出來滅火說，沒有明令禁止狗肉，該文件只是提供「建議」。

一位愛吃狗肉的民眾表示，「我們不食用老虎或大象是因為他們正面臨瀕臨絕種的危機，但世界有著千百萬隻的狗。」他更質問，「出於什麼原因，我們能屠殺多種牲畜與禽鳥來吃，但卻不能夠吃狗肉呢？」

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印尼 伊斯蘭 穆斯林

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