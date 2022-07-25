高速公路奔馳突遇前方鐵片飛來 「巨大手裏劍」擊中玻璃駕駛濺血

在高速行駛車輛時，如果突然飛來什麼堅硬物品擊中車窗，將是一件非常危險的事情。最近就有外國民眾時，在駕駛時碰到前方飛來的不明鐵片，讓他一時受到相當大的驚嚇，還以為自己是被日本忍者的慣用武器「手裏劍」攻擊了。

根據日本媒體「Techinsight」報導，一位名叫雅尼特（Annette Beaves）的美國民眾，在13日行駛於猶他州鹽湖城的高速公路路段時，突然有一枚體積不小的金屬片，以驚人的速度朝著車子迎面而來，讓雅尼特閃避不及，金屬片就這麼刺進了擋風玻璃內。

雅尼特形容，這片金屬飛來的當下，還在空中迴轉了兩圈，讓他彷彿看到一支巨大的「忍者手裏劍」射過來。好在鐵片雖然割破擋風玻璃，但也就這樣卡在上頭，並沒有直接貫穿。儘管碎玻璃灑滿整台車，不過雅尼特僅有耳朵輕微割傷流血，得以開到路肩呼叫救援，讓一切只是虛驚一場。

公路巡警認為，這塊鐵片應該是前方車輛掉下來的貨物，並以此方向深入追查。而由於近來當地高速公路多有貨物掉落的狀況，警方也呼籲駕駛人載運時應該多加確認，以免害人又害己。