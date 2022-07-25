快訊

城鎮戰操兵 「豪華」戰壕地堡曝光 能囤物資長期駐守

韓粉或中間選民？韓國瑜牌成兩難題 柯志恩透露2人曾熱線

萬安演習今起登場！火車會停駛嗎？ 雙鐵規定一次看

死亡之抱！青年坐3樓欄杆友突討抱 失去平衝墮樓釀1死1傷

香港01／ 香港01記者李納德／報導
印度有青年坐在欄杆時，朋友伸手討抱，未料2人抱抱時同時失平衝墮樓。（「News18Gujarati」新聞截圖）
印度有青年坐在欄杆時，朋友伸手討抱，未料2人抱抱時同時失平衝墮樓。（「News18Gujarati」新聞截圖）

千萬別把自己置於危險的位置！印度發生恐怖墮樓意外，當地2名青年在1棟綜合大樓聊天，其間白衣男坐在3樓欄杆時，紅衣男生突然伸手討抱，未料變成「死亡之抱」，2人同時失平衡後翻，雖然他們在最後時刻都能單手捉住欄杆，但都是甩手收場，雙雙墮樓。當地傳媒指白衣男當場死亡，紅衣男則重傷留院，又透露他們原本去完朋友生日會，只是回程途中入大樓去廁所，不料因1個動作釀成悲劇，警方則指事件仍在調查中。

事發於古吉拉特邦帕蘭普爾（Palanpur），印媒報導指本月17日下午，有4名青年走入1棟綜合大樓內，其中1名穿白衣青年坐在3樓欄杆上與紅衣青年聊天，紅衣青年疑貪玩耍抱過去，伸手抓住白衣男的腰，但2人雙雙失平衡向後翻墮樓。

地方傳媒指，白衣男名叫哈迪克（Hardik Rameshbhai Thakkar）、紅衣男叫莫尼克（Mohnik），現場閉路電視所見，莫尼克張手想抱時，哈迪克伸手捉住他的手臂回抱，未料2人失平衡，哈迪克向後翻，莫尼克拉不住一起墮樓。他們最後時刻都單手抓住欄杆，但卻相繼甩手，場面嚇人，這一抱就變成「死亡之抱」。

哈迪克墮樓後當場死亡，莫尼克則重傷留醫，警方事後趕到現場，稱案件仍然在查。印媒指，哈迪克經營服裝店，2人當日與友人一同出席朋友的生日會後啟程回家，中途去了一處高速公路旁的綜合大樓逗留，本身其實只是去2樓的廁所，怎料卻發生奪命意外。

延伸閱讀：

驚悚畫面！救護車超速撞收費站　病人拋出釀4死　另一片段揭真相

野猴殺人！野猴闖民居襲夫婦強搶4個月大男嬰　3樓掟落街當場慘死

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

影／俄國西洋棋比賽驚傳插曲 機器人竟「打斷參賽男童手指」

據俄羅斯新聞媒體報導，莫斯科上周舉行的一場國際象棋比賽中，竟出現「機器人打斷7歲男孩手指」的插曲，引發外界議論。

死亡之抱！青年坐3樓欄杆友突討抱 失去平衝墮樓釀1死1傷

千萬別把自己置於危險的位置！

鹿兒島櫻島火山噴發 當局發布最高級5級「疏散」警戒

日本NHK報導，日本鹿兒島櫻島火山當地時間24日晚上8時5分左右噴發，大型噴石噴發到距離火山口2.5公里的位置，氣象廳發...

北韓11歲萌妹網紅一口流利英語爆紅 顯赫家世遭起底

韓國時報報導，北韓近期出現一名爆紅的11歲YouTuber松雅（SongA，音譯），她能說一口流利英國腔英語，稱自己最喜...

飛機起飛前爆炸起火 西班牙廉航機長先落跑乘客傻眼

英國太陽報23日報導，一架西班牙廉價航空伏林航空客機21日在巴塞隆納準備起飛前，突然發生爆炸起火意外，機艙內瞬間煙霧瀰漫...

南韓擬開放看北韓電視、報刊等媒體 「為統一做準備」

儘管近年北韓頻頻飛彈試射，朝鮮半島關係緊張，但南韓官員22日表示，當局計畫取消長達數十年之久的禁令，開放北韓電視、報紙和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。