死亡之抱！青年坐3樓欄杆友突討抱 失去平衝墮樓釀1死1傷

千萬別把自己置於危險的位置！印度發生恐怖墮樓意外，當地2名青年在1棟綜合大樓聊天，其間白衣男坐在3樓欄杆時，紅衣男生突然伸手討抱，未料變成「死亡之抱」，2人同時失平衡後翻，雖然他們在最後時刻都能單手捉住欄杆，但都是甩手收場，雙雙墮樓。當地傳媒指白衣男當場死亡，紅衣男則重傷留院，又透露他們原本去完朋友生日會，只是回程途中入大樓去廁所，不料因1個動作釀成悲劇，警方則指事件仍在調查中。

事發於古吉拉特邦帕蘭普爾（Palanpur），印媒報導指本月17日下午，有4名青年走入1棟綜合大樓內，其中1名穿白衣青年坐在3樓欄杆上與紅衣青年聊天，紅衣青年疑貪玩耍抱過去，伸手抓住白衣男的腰，但2人雙雙失平衡向後翻墮樓。

地方傳媒指，白衣男名叫哈迪克（Hardik Rameshbhai Thakkar）、紅衣男叫莫尼克（Mohnik），現場閉路電視所見，莫尼克張手想抱時，哈迪克伸手捉住他的手臂回抱，未料2人失平衡，哈迪克向後翻，莫尼克拉不住一起墮樓。他們最後時刻都單手抓住欄杆，但卻相繼甩手，場面嚇人，這一抱就變成「死亡之抱」。

哈迪克墮樓後當場死亡，莫尼克則重傷留醫，警方事後趕到現場，稱案件仍然在查。印媒指，哈迪克經營服裝店，2人當日與友人一同出席朋友的生日會後啟程回家，中途去了一處高速公路旁的綜合大樓逗留，本身其實只是去2樓的廁所，怎料卻發生奪命意外。

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文章授權轉載自《香港01》