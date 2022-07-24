日本研發超音速發動機 首度進行燃燒飛行試驗

為開發被稱作「超音速燃燒衝壓發動機」（scramjet）的超音速發動機，日本宇宙航空研究開發機構今天成功發射小型觀測火箭，這是日本首度進行scramjet燃燒飛行試驗。

日本放送協會（NHK）、時事通信社、讀賣新聞報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的小型觀測火箭S-520-RD1號機，今天清晨5時從位於鹿兒島縣肝付町的內之浦宇宙空間觀測所發射升空。

小型觀測火箭全長約9公尺多、直徑52公分、重量約2.6噸；火箭上搭載的試驗器材在地表上空約160公里處與火箭分離。

這項計畫是希望藉由試驗器材從上空掉落時，在距地表高度約30公里處達到5.5馬赫速度，進行短時間的發動機燃燒試驗。

JAXA自1980年代起就著手開發將空氣中的氧氣吸入作為燃料的極音速發動機，希望能在2040年代使用在人造衛星的軌道插入。這次的實驗有接受來自日本防衛裝備廳的資金。

JAXA研究開發部門的超音速燃燒飛行試驗小組負責人谷香一郎說，因為已經蒐集到必要數據，接下來將會進行分析，希望有助未來太空運輸的實用化。

另外，超音速燃燒衝壓發動機有助飛彈射程長程化及彈頭小型化，世界各國都在開發中。

JAXA這次進行的燃燒試驗是防衛裝備廳所委託研究的一環，由防衛裝備廳提供約18億日圓研究經費，所得數據也被期待能利用在開發極音速武器等方面。