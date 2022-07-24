超反差！女清潔工上班樸素認真 私下美艷性感迷倒眾人

只要認真打扮，任何人都可以變型男正妹！印尼有一名年輕的女清潔工，時常在TikTok、IG分享自己的生活、工作照片，不過上班時是樸素認真的模樣，私底下的打扮卻是美艷動人，簡直判若兩人，讓不少網友看了眼睛為之一亮。

這名女清潔工名叫哈塔菈（Nissya Hatala），在她的TikTok除了可看見平時工作的影片，還能看到私底下像一般女孩愛漂亮的打扮。只見她工作時綁起頭髮，蹲在地上認真刷馬桶，偶爾忙裡偷閒，還會拍一下影片放鬆心情，看起來相當享受自己的工作；而下了班，哈塔菈就像變了個人，化了妝相當美艷動人，打扮也像時下年輕女孩一樣時髦性感，讓許多人相當驚艷。