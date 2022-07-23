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酒吧男廁驚見「Johnny Depp」隱藏酒單 男生3種求救信號曝光

香港01／ 文．李納德
有酒吧用強尼戴普之名製作隱藏酒單，提供男性客人求救之用。美聯社
有酒吧用強尼戴普之名製作隱藏酒單，提供男性客人求救之用。美聯社

美國好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的誹謗官司上月已宣判，但安珀赫德21日就判決提交上訴通知，而網上相關討論至今仍十分熱烈。早前有Reddit網友在酒吧男廁發現「隱藏酒單」，提醒客人感到不安全時可點一杯「Johnny Depp shot」求救，店方會提供協助。

網友分享在酒吧男廁見到「Johnny Depp shot」的告示，稱感到不安全時可點一杯，職員會提供協助。（Reddit圖片）
網友分享在酒吧男廁見到「Johnny Depp shot」的告示，稱感到不安全時可點一杯，職員會提供協助。（Reddit圖片）

事件引起熱議，部分人直言男性一樣可能是受虐者，過去酒吧常用的「Angel Shot」（安全暗號）多數只為女性而設，大讚該酒吧做法，惟也有人質疑做法過度美化涉及家暴的案件，又笑言這杯酒的名字一點都不低調。

Reddit網友「MadeMeSmile」早前發文，他發現1間酒吧男廁有「隱藏酒單」，讓他會心微笑，但他遮蓋了酒吧名字。告示介紹一款酒叫「Johnny Depp shot」，以強尼戴普命名的一口酒，聲稱可「保障你的安全」，若客人覺得不安全或害怕時可以點一杯，店方會謹慎處理好，不會張揚。如果點「Neat」（不加冰常溫飲），職員會護送他離開酒吧、點「on the rocks 」（會加入大冰塊）職員會安排計程車接送、「With lime 」（加青檸）會馬上報警。

帖文在Reddit引起熱議後，亦被轉載到Twitter等平台，網民指不少酒吧現時已有「Angel Shot」，具同樣的效用，不必直接開口求救，但多數只供女性使用。有人分享曾在酒吧被同性客人騷擾，他無論怎樣向酒吧職員陳述情況都無用，「無關性別，這是正確一步」。許多人同意增設男性安全暗號有重要性，男性亦可能被異性或同性騷擾，惟也有人批評做法美化了強尼戴普，他始終曾被指控家暴。

網友指早有「Angel Shot」求救暗號，但多數為女性而設。（Reddit圖片）
網友指早有「Angel Shot」求救暗號，但多數為女性而設。（Reddit圖片）

但這個酒名卻被指一點都不低調，施暴者一聽就知含意，亦會引起其他客人好奇，笑稱是否可改叫「Jack Sparrow shot」（傑克史派羅／傑克船長），很多人知道當中含意（強尼戴普經典角色），而且聽起來更像真正飲品名。

惟帖文有不少惡意評論，版主其後稱因多個原因要刪除帖文。網友指早已有「Angel Shot」這種求救暗號，但有男生稱這多數成女性而設。

美媒指，據當地全國反家暴聯盟（The National Coalition Against Domestic Violence ）報告，美國有四分之一男性曾被伴侶暴力對待，包括曾被伴侶推撞、掌摑等。現存的「Angel Shot」概念源自英國林肯郡一間酒吧，2016年他們提出「ask Angela」安全倡議，Angela（安琪拉）只是個虛構員工，客人可用暗號來告訴店家自己有危險，例如「安琪拉今晚有上班嗎？」。

美國荷里活男星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的誹謗官司於6月1日宣判，據判決安珀赫德獲賠200萬美元，但需向強尼戴普賠償1035萬美元，被外界視為輸的一方，但安珀赫德21日就判決提交上訴通知。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

家暴 強尼戴普 安珀赫德

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