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日本男子用乾電池為電話充電 亂丟過百粒電池垃圾被捕

香港01／ 歐敬洛
男子因亂丟電池遭警方以違反廢棄物處理法拘捕。示意圖／Ingimage
男子因亂丟電池遭警方以違反廢棄物處理法拘捕。示意圖／Ingimage

常去日本旅行的可能不知道，但會在日本居住過的人，相信都會受垃圾分類所煩惱，其中一個最難處理的就是電池，所有人都應該諮詢居住附近的廢物處理站。而絕不建議的處理，就是把電池塞到塑膠瓶內，隨街棄置。日本日前就有一名男子，因涉疑胡亂棄置大量乾電池被捕。

事發7月5日凌晨，日本京都府福知山市一名23歲的男子，被目擊把一個裝滿電池，約1.5公升的塑膠瓶棄置在水渠中，被警察逮個正着。他被懷疑與當局過去類似事件，20多個塑膠瓶棄置有關，每個塑膠瓶都裝有過百粒乾電池。

警方目前以違反廢棄物處理法拘捕男子，日本每日放送新聞引述警方消息報道，指該男子是用乾電池作為電源的手機充電器，而每日要消耗約40至50粒的乾電池才能讓其手機充滿電，因此消耗大量乾電池。男子表示因不知如何處理這些電池，才想到拋棄到街上。

「用乾電池幫手機充電」雖然看似天方夜譚，不過這確實在舊式手機年代出現過。在智能電話出現之前的手機耗電量不大，在日本確實有特別為旅行用舊式手機推出電池充電器。用數粒AA電池，為電話充電。

不過儘管如此，亦無法理解為何該男子在家中不使用一般正常的充電器。因即使是舊式手機，也會附送充電變壓器連線材，卻以每天消耗數十粒的乾電池幫手機充電。同時因男子才23歲，還在使用早已被淘汰的舊式手機也令人難以理解。

日本網友的反應如下：

他家經常停電的嗎？

他似乎很不願意學新事物，學習一下智能手機怎樣用。

我記得當年的Game Boy消耗了我一堆電池。

就算他用100日元買電池，這性價比也太低了。

在日本，乾電池屬於不可燃廢物，必需經過正常途徑回收。一般居住日本的家庭需按每月兩至三次的回收日，把垃圾集中在一起在指定日子給垃圾處理者拋棄或回收，不可隨便丟棄垃圾筒甚至街上。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 廢棄物 垃圾分類 警察

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