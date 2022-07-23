藥劑師藏400多顆安眠藥迷姦女友人 醒來驚覺全裸報警

日本發生一起社會案件。一位名為海藤智仁的藥劑師，涉嫌對另一位友人女性下藥性侵得逞。警方在搜索途中，發現犯人房間裡還藏有大量的安眠藥，讓人好奇嫌犯究竟是如何得手這麼多藥品的。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，受害者女性是一位藥局的事務員，因為公務的關係認識到嫌犯。兩人某次相約吃飯後，接著到便利商店裡購買了罐裝酒精飲料。

由於女性在路途上突然感到有尿意，嫌犯便提議到他家公寓休息。趁著女性在上廁所的同時，嫌犯偷偷將安眠藥加進對方的飲料中。女性喝下之後，就昏睡到隔天早晨，醒來時驚見自己全裸，於是向警方報案。

警方在隔天到嫌犯住處中進行搜查，發現他房間內備有大約400顆的安眠藥。儘管犯人是一位藥劑師，但照理而言，安眠藥必須開立處方籤才能取得，因此對於犯人怎麼拿到這麼多安眠藥仍有待釐清。不過警方仍以性侵等罪嫌逮捕了犯人。

報導指出，日本類似的下藥迷姦案件，在前年總共有60件左右，大約是十年前的4倍之多，顯然有增加的趨勢。許多犯人也都像這次一樣，趁著女性被害者離席時下藥，因此單獨在外與人用餐時，特別需要多加留意。

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