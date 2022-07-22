水溝驚見「數十萬日幣紙鈔」隨波逐流 民眾越撿越抖：毛毛的

日本富山市近來發生一件離奇的事件。在富山市的奧田本町地區，有民眾目擊到水溝中散落著大量的一萬圓日幣紙鈔，總金額還高達70萬日圓（約相當於新台幣15萬元）以上。目前日本警方將這些紙鈔當作遺失物保管，但尚未有失主前來認領。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，這些散落在水溝內的一萬圓紙鈔，是在19日有居民發現通報給警方。由於散落地點不只一處，因此靠著許多民眾的配合，才總算把這些錢通通找出來。

一位目擊民眾指出，他是路過看到有鈔票在水裡漂流，認為一般來講不會發生這樣的狀況，覺得很不可思議。另一位幫忙撿拾紙鈔的男性則表示，光他自己看到的就有13萬日幣左右，因為不解為何會散落這麼多錢，心裡頭感到有些毛毛的。

網友們也紛紛表示「聞到了什麼事件的味道」、「不覺得是什麼犯罪得來的錢財嗎」、「警察辛苦了」、「丟水溝內，就變成真正的『洗錢』了」、「可能是喝醉酒錢包掉水溝」、「可以時光倒流讓我去撿嗎」、「其實失主就是我啦」、「鈔票上有很多指紋，很難判定是誰的」、「我明天要早起去撿了，現在先早點睡吧」。