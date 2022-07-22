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「祖先們會在地獄受苦」 統一教會誘日女買水晶改運、詐騙上千萬

聯合新聞網／ 綜合報導
統一教會以「改變人生」、「消災解厄」等名目向信眾詐騙捐獻，近年累積金額已達54億日圓以上。圖為水晶示意圖。圖片來源／ingimage
統一教會以「改變人生」、「消災解厄」等名目向信眾詐騙捐獻，近年累積金額已達54億日圓以上。圖為水晶示意圖。圖片來源／ingimage

前日本首相安倍晉三遭到刺殺震驚世界。嫌犯山上徹供稱，自己是因為母親成為「世界平和統一家庭聯合（舊稱：統一教會）」信徒，捐獻大量金額導致家破人亡，所以才會決心殺害和統一教有關係的安倍。近來日本媒體更曝光其他信仰統一教，卻被詐騙大筆財產的受害者。

根據日本媒體「岐阜新聞」報導，一位居住在岐阜縣的53歲女子表示，過去曾經在其他母親的邀請下，參加了統一教會舉辦的風水商品拍賣會。當時店長告訴女子，她現在正處在人生的轉角處，如果不加以正視，祖先們都會在地獄受苦。女子就在半推半就之下，購買了一個300萬日圓（約相當於新台幣64萬7325元）的水晶改運。

此後，教會的人就不斷以「為了改變人生」、「免除子孫的災厄」等等名義，又陸續向女子要求數百萬不等的捐獻。由於教會的人態度都很和善，因此女子起初不認為自己有被騙，只覺得捐錢可以幫助大家。

然而，教會前後加起來要女子捐的金額也累積到了千萬日幣以上（1000萬日圓約相當於新台幣215萬元），讓她終於感到不太對勁，於是和教會斷了聯繫，並且找了律師商量。最後她雖拿回了九成的捐款，剩下的一成卻討不回來，只好當作自己「上了一課」的費用。

日本「全國靈感商法對策律師聯絡會」統計，自2017以來，統一教相關的捐獻詐騙案金額，就已經累計到了54億7463萬日圓（約相當於新台幣11億8128萬元）。其中有三成與捐獻相關。事務局長川井康雄律師更指出，其實從2009年開始，就陸續有捐獻等名目詐騙信徒錢財的狀況，是必須慎重正視的社會問題。

詐騙

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