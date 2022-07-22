野猴殺人！闖民宅搶走4個月大男嬰 從3樓丟下當場慘死

印度再發生野猴殺人事件，北方邦城市巴雷利（Bareilly）有對夫婦日前帶只有4個月大男嬰到3層式住宅的陽台散步，天台突然有群猴子跑下來，父親指有2隻猴子攻擊他，帶頭襲擊的猴子搶走男嬰後爬上屋頂扔落大街，他趕下樓時兒子渾身是血，醫護還沒趕到男嬰已死亡。當地森林部門認為事件不尋常，已派出小組調查，同時嘗試送走區內部分野猴。北方邦過去亦曾發生野猴殺人事件，尤其巴雷利的野猴不時攻擊兒童及其他動物。

事發於巴雷利村落敦卡（Dunka）， 25歲農民烏帕迪耶（Nirdesh Upadhyay）稱上周五晚帶同妻子抱著4個月大兒子3層式房子陽台散步。當地傳媒引述地方官員稱，有隻獼猴（恆河猴）搶走男嬰後從3樓天台將其扔落街慘死，警方已就此立案。

事發於北方邦巴雷利村落敦卡（Dunka）。（網上圖片）

烏帕迪耶向《印度時報》表示，當晚一家原正準備為長子慶生，入黑後村子突然停電，4個月大的幼子哭了起來，夫婦抱他到陽台散步呼吸新鮮空氣，突然間有群猴子從屋頂上跑下來。烏帕迪耶和妻子試圖趕走牠們不果，其中2隻猴子發起攻擊，他抱住孩子跑向樓梯逃走，途中他絆倒兼手滑，有隻應該是首領的猴子抓住兒子，並爬上屋頂將兒子摔落大街。他們趕下樓查看，「我兒子渾身是血」，在醫護人員趕到前兒子已經死亡。

巴雷利首席森林部保護官維爾馬（Lalit Verma）稱事件非常不幸，但猴子這行為不尋常，現時已派出小組調查事件，該森林部門亦嘗試帶走區內部分野猴。

北方邦有大量野猴走入城鎮生活，雖平時能和人類和平共處，但不時發生襲擊人類事件，尤以襲擊兒童的情況更為嚴重，當地政府要推動對野猴送行絕育手術，以阻止過量繁殖。2019年更考慮為牠們接種疫苗，影響牠們繁殖所需的蛋白質及激素從而令野猴不育，但計劃至今仍未實現。其中巴雷利的野猴非常猖獗，經常攻擊其他動物及兒童，當地民眾甚至開始改建房屋以防禦猴子來襲。

今年2月同市Bichpuri村就發生另1宗兒童被野猴殺害案件，1名5歲女童在河邊玩耍時被野猴狂咬，皮膚被抓爛，父親趕到現場時女童尖叫求救，可惜送院後因失血過多死亡。2年前北方邦哈赫賈漢普爾（Shahjahanpur）更曾有媽媽和4個年幼孩子，被一群野猴推倒被斷牆活埋。

延伸閱讀：

猴殺人！母親抱着餵奶 1月大男嬰突遭野猴闖入搶走 頭頸重傷亡槍戰現場！

墨西哥警擊斃11毒販 驚見穿避彈衣猴子屍體 專家解謎

文章授權轉載自《香港01》