希臘克里特島著名裸體海灘「粉紅沙灘」 驚傳有國外遊客遭性侵

希臘克里特島海灘以粉紅沙灘最為知名，是當地著名的觀光景點，亦是著名的裸體海灘，因此大部分遊客可不用穿著泳衣，就可以盡情擁抱大自然。不料近日卻有國外遊客不幸遭到性侵，報案後當地警方也立即鎖定嫌疑人，在將嫌犯逮捕歸案後交由司法審判。

根據英國 《太陽報》 報導，有名18歲英國年輕女遊客在海灘做日光浴時，被兩名男子性侵，據希臘媒體 《Neakriti》 指出，這名18歲的女子被兩名男子性侵時，一名男子固定那名女子，另一名則性侵得逞。

事件發生後，該名英國女子向當地警方報警且提告，並前往醫院驗傷，警方也立即展開調查，確定了兩名嫌疑人，而兩名男子年齡分別為26歲和23歲的巴基斯坦裔年輕人，便將其逮捕歸案，並於本週出庭。在此事件之前，也有另一名43歲的英國女遊客在克里特島乘坐計程車時被司機帶往偏僻處性侵得逞。