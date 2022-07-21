歐洲設更多低排區 汙染車不許上路

空氣品質淨化區有效，更多歐洲大城市將跟進。調查發現，隨著打擊空汙的行動越來越受到重視後，歐洲都市自行規劃禁止高污染汽車通行的區域也越來越多，統計從2019年起，數量已經成長4倍，2025年數量將超越500處。

低排區禁汙染

據《衛報》報導，統計指出，歐洲320處城市已推出低排放區，到了2025年數量將增加到507處，而且未來3年內，包括倫敦、巴黎、布魯塞爾與柏林等地都將在低排放區內，再推出更嚴格的管制規定。「清潔城市運動」代表羅德指出，「空氣品質淨化區是解決污染空氣最有效的方法之一。」

世界衛生組織指出，空氣污染已成為公共健康危機，每年造成歐盟30萬人早死。因此，推出空氣品質淨化區已證實有效，例如在馬德里，該作法2018年推出後，二氧化氮濃度減少32%。

義大利設172處

愛肺媽媽組織創辦人潔米瑪表示，「倫敦低排放區推出後，對於降低空汙相當有成效，很高興聽到更多其他歐洲城市認真看待空氣污染。」

報告指出，義大利國內設置空氣品質淨化區172處最多，德國為78處、英國17處、荷蘭14處以及法國8處。2030年，歐洲預計會再劃分35處零排放區，較小範圍的零污染區也將在巴黎、哥本哈根與華沙等地推出。

違者將被處罰鍰

據《布魯塞爾時報》報導，低排放區的設置主要是針對會製造污染的化石燃料車輛，目的是達到更清潔的城市空間並減少道路交通及促進當地經濟。

「清潔城市運動」從法國、西班牙與波蘭等國立法內容來看，到2025年，低排放區數量將來到507處。未來3年內，現有27處低排放區將會擴大或採取

更嚴格管制。換言之，凡符合歐盟四期的汽車、貨車、巴士或小巴等駕駛人若無當日通行證而進入低排放區內，將被處罰350歐元。

至於禁止使用內燃機引擎車輛的零排放區，預計2030年全歐洲將設置35處。

【更多精采內容，詳見 】