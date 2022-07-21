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亞洲高山冰川融化 下游洪水毀設施
氣候變暖，高山冰川融化速度加快。境內高山冰川眾多的巴基斯坦政府日前警告，地球異常高溫已導致高山冰川融化加快，進而形成洪水毀壞下游的人類家園，另外，多處水力發電廠甚至可能會遭受被淹沒的危機。
冰川湖泊恐潰堤
據《德國之聲》報導，目前有5億人生活在高山地區，但氣候變遷帶來結果卻是出現洪水或無水可用的兩難囧境。今年5月，巴基斯坦氣候變遷部便指出，由於異常高溫天氣，境內33處冰川湖泊可能會暴洪。
據《半島電視台》報導，巴基斯坦境內有超過7,000處冰川，當地政府也指出，今年與熱浪有關的冰川湖泊暴洪已發生至少16起，相較過去每年發生平均5~6起。另外，與氣候變遷有關的地球高溫導致冰川快速融化後，進而形成數千個冰川湖泊。
冰川提供水源使用
巴國伊斯蘭馬巴德大學科學家巴格指出，高山地區冰川可提供7成淡水，一旦冰川消失，降雨將不足夠滿足需求。
今年4月，巴基斯坦出現攝氏49度高溫，造成冰融化並流往水壩。包括喜馬拉雅山、喀喇崑崙山脈與興都庫什山脈的亞洲高山地區，一共有5.5萬處冰川，融水後可供應亞洲十大河川的水源，其下游盆地更有20億人居住。不過，聯合國開發計劃署指出，喜馬拉雅山溫度上升速度是全球平均的21倍，將導致融冰及減少降雪。
融水恐將破壞發電廠
冰川融化也會擾亂能源供應。科學家預估，喜馬拉雅山有超過250座水力發電廠正處於潛在冰川湖泊潰決的路徑上，來可能會被湖泊湧出的水淹沒。3分之1的電廠，更將面臨水流入量超過當初設置的處理能力。
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