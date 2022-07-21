「侵犯蒼蠅權利！」博物館超奇怪裝置藝術被迫下架

德國一家博物館近期因為「侵犯蒼蠅權益」決定撤下館內展出的藝術品，這項決定在德國引發爭議。

據ODDITYCENTRAL報導，德國沃爾夫斯堡藝術博物館（Kunstmuseum Wolfsburg）的一項藝術品引發動保組織不滿，因此近期決定撤下這項藝術品。該展品是英國藝術家達明安·赫斯特（Damien Hirst）的「百年」（A Hundred Years），是一項裝了許多蒼蠅的裝置藝術。

報導指出，「百年」首次展出時是1990年，當時這項藝術品名叫「千年」（A Thousand Years），一開始赫斯特的概念是將死掉的牛隻頭部放在透明的箱子裡，讓它吸引蒼蠅。後來因為太具爭議性，所以才換為展覽現在的版本。

新的版本有兩個透明箱子，一個用來孵化蒼蠅，另一邊箱子的天花板裝有紫外線燈。蒼蠅受到光線吸引，便會從兩個箱子中間的小洞想飛往光線，不過飛到另一邊後就會被類似電蚊拍的裝置電死。

這項藝術品引發動保組織PETA不滿。該團體提出申訴，認為這項藝術品違反德國的《動物福利法》，不應該在沒有正當理由下殺害或傷害動物。雖然目前不清楚蒼蠅是否屬於該法律保護範圍，不過館方仍將這項展品暫時撤下。

赫斯特的作品一直以來都會使用許多動物屍體，希望藉此讓人們對生死有所體悟。不過他的作品也因此飽受動保組織批評。