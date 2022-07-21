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存在135億年前 韋伯望遠鏡可能發現已知最遠銀河

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）首批影像上週才向世人公布，分析資料的科學家今天說，韋伯太空望遠鏡可能已經發現存在於135億年前的銀河。

哈佛史密森尼天體物理中心（Harvard- SmithsonianCenter for Astrophysics）科學家納依度（RohanNaidu）告訴法新社，這個銀河稱為GLASS-z13，可追溯至大霹靂發生後3億年，比先前發現的銀河還早約1億年。

他說：「我們可能觀測到最遙遠的星光，比歷來任何人看過的都還遙遠。」

物體距離我們愈遠，光線傳到我們眼中的時間愈長，因此觀測遙遠的宇宙，等於是凝視深遠的過去。

GLASS-z13銀河存在於宇宙最初期時代，但我們還不清楚其確切年齡，因為GLASS-z13可能是在宇宙誕生3億年內的任何時期形成。

GLASS-z13是在韋伯太空望遠鏡的主要成像設備近紅外線相機（NIRCam）的「初步發布」數據中發現的，但美國國家航空暨太空總署（NASA）上週公布首批影像時並未宣布這項消息。

從紅外線轉至可見光譜時，在稱為「深空」（deepfield）的大批遙遠宇宙影像中，GLASS-z13看起來像是一團紅色物體，中心是白色。

納依度與同僚組成的全球25名天文學家團隊已將研究發現提交科學期刊。目前，這項研究成果存放、公開於「預印本」伺服器，附上尚未經過同儕審查的警示，但已令全球天文學界議論紛紛。

NASA首席科學家朱布肯（Thomas Zurbuchen）在推特說：「天文學紀錄搖搖欲墜，有更多紀錄快要保不住。」

他又說：「沒錯，我通常只有在科學研究成果經過同儕審查後才會盡情歡呼，但這看來非常有機會通過審查。」

太空 NASA

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