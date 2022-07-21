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跟著母親信「統一教會」慘遭逼婚家暴 日女一家四散還瀕臨破產

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女子因為信了統一教，結果被強制配婚，30年來和家人離異又瀕臨破產。示意圖。美聯社資料照
一位女子因為信了統一教，結果被強制配婚，30年來和家人離異又瀕臨破產。示意圖。美聯社資料照

日本前首相安倍晉三遭刺殺震驚全球，嫌犯山上徹也被逮捕後，供稱自己是因為親人成為「統一教會」信徒而家破人亡，所以才會找上與統一教會有關係的安倍。近來也有前統一教會的信徒現身說法，表示自己當初就因為信教的關係，結果搞到破產離婚的悲劇。

根據日本媒體「日刊現代」報導，一位40多歲的前統一教會女性A小姐出面表示，當初因為母親信教的關係，她高中時也跟著一起成為信徒。1995年，統一教會在韓國舉辦了跨國的大型配婚活動，並配對出36萬對夫妻。A小姐也在活動上，被指定嫁給一位沒有工作、沒有房子、甚至中學輟學的韓國男性。

這位韓國男子成為A小姐的丈夫之後，經常出現暴力傾向。A小姐雖然嘗試向教會求助，但教會一概回應「他是被撒旦附身了」、「這代表妳的信仰不夠」，沒有實質解決問題。由於教義禁止避孕的關係，A小姐還和這位男子生下一位女兒，母女倆仍繼續遭到這位男子的家暴。

A小姐後來不顧教義，堅決和這位男子離婚。母親對此感到非常可惜，認為自己的孩子「沒辦法上天國了」。這時，教會又向A小姐提出「補救」方案，讓她再到韓國進行一次配婚。然而這回擔任她丈夫的韓國男子，學歷、職業、年齡等基本資料通通是造假的，婚後更整天只會花錢，還是刷A小姐的信用卡，害得她瀕臨破產。A小姐在韓國過了10年的貧困生活後，才好不容易回到日本。

由於自己的母親仍是統一教會信徒，且執意要A小姐回來，繼續跟著教會活動，因此A小姐也只好向警方報案，要母親不可接近她和女兒兩人，也等同於切斷了母女關係。就因為信了統一教會，害得A小姐這30年來，只換得親人各自離異，且散盡家財的結果。

安倍晉三 破產 離婚

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