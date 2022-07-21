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和醫師吃飯到一半就沒意識 女員工隔天醒來「下體異常」發現被迷姦

聯合新聞網／ 綜合報導
日本整形醫師竹澤章一，因涉嫌迷姦女員工遭到逮捕。圖擷取自twitter
日本整形醫師竹澤章一，因涉嫌迷姦女員工遭到逮捕。圖擷取自twitter

日本一位開設美容整形外科診所的42歲男醫師竹澤章一，涉嫌對診所工作的女員工下藥性侵。案件曝光之後，竹澤除了遭到警方逮捕之外，且不排除也有類似的被害者存在。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，事件發生在今年4月4日。當時竹澤邀約女員工一起吃飯，兩人於是到東京的一家餐廳用餐。但女員工在用餐途中，就開始出現意識不清的狀況，竹澤趁機將女員工送上計程車，帶到自家公寓裡頭並性侵得逞。

女員工隔天醒來之後，發現自己人在竹澤家中，而且下體有異樣感覺，於是決定報警。警方在女性身體內檢測出有安眠藥成分，因此逮捕了竹澤。警方在審訊過程中，發現還有好幾位女性，同樣有著跟竹澤一起吃過飯後，就出現意識不明的狀況，因此不排除有其他受害者。

日本警方也指出，利用藥物迷姦女性的案件，2011年時只有15起，但到了2020年時已經多達60起，明顯有增加的趨勢。而且推估還有很多被迷姦的女性不敢出面報案，因此受害者數量很可能比想像中還要多，成為日本治安的問題之一。

日本 性侵

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