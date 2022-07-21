南韓爆殘忍姦殺案！疑遭同學性侵後推下樓 女大生送醫前還有呼吸

南韓仁川仁荷大學發生案情令人心寒的姦殺案，1名20多歲女生上周五（7月15日）被發現全裸倒臥校園內，當時頭部、耳朵、嘴巴出血，且已無心跳，緊急送醫搶救後終不治。警方其後查出令人心寒的內情，懷疑女生是遭男同學性侵後墜樓，其衣物更散布在校內不同地方，有可能是被人推下樓，疑兇更想毀滅證據。

警方在場找到男生的手機，遂成為關鍵證物，並依涉嫌強姦及謀殺罪將他拘捕，據報他承認性侵，但否認推女大生下去。而最新消防局表示，人員當日到場時女大生心臟尚未停止運作，雖然虛弱，但仍有呼吸及跳動，惟送醫搶救後不治。外界認為，如果男大生事發後沒有逃回家，可能可以救回女大生性命。

綜合南韓媒體報導，案件於上周五（7月15日）在仁荷大學校園內發生。警方指出，男嫌犯事發前與該女生相約喝酒，至凌晨約1時30分，男嫌犯帶女生到校內5層樓高的無人大樓，在裡面將她性侵，女生之後於3樓墜地重傷身亡。警方正調查女大生是反抗時墜樓，抑或是被推下樓，報導指女生的衣物於校內不同地方被發現，不排除嫌犯試圖銷毀證據。

警方在案發大樓內尋獲屬於男生的手機，因此迅速鎖定涉案嫌犯，並依涉嫌強姦及謀殺罪將他拘捕。據報男嫌犯被捕後已承認性侵，但否認推女生下樓，詳細案情仍待調查。

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文章授權轉載自《香港01》