MIT科學家狂想將成真：幫地球裝上「太空泡泡」防護罩 擋掉太陽輻射！
摘要
1. 麻省理工學院感知城市實驗室宣布，正在進行一項「地球防曬」計畫，且已取得初步實驗成功——由矽等材質構成的薄膜球狀物，放在外太空阻擋太陽輻射。
2. 太空泡泡計畫放在太陽與地球之間，像木筏一樣連接起來後，面積幾乎等同巴西；放在拉格朗日點（L1 Lagrange Point）上，地球與太陽引力就能互相抵銷。
3. 減碳仍是遏止暖化的根本，無法被太空泡泡取代。今年7月，加拿大滑鐵盧大學教授發現熱帶地區出現一個臭氧層破洞，面積是南極破洞的7倍大。
暑假來了！但除了人人期盼的陽光與沙灘，迎接我們的，還有成為每年新常態的熱死人高溫。《彭博》報導，這是一場無聲的災難，促使全球科學家竭力為暖化尋求解方。
今年6月，麻省理工學院感知城市實驗室（MIT Senseable City Lab）宣布，正在進行一項「地球防曬」計畫，而且已取得初步實驗成功——由矽等材質構成的薄膜球狀物，放在外太空阻擋太陽輻射，如同地球的太陽眼鏡。
該團隊由建築、土木和機械工程、物理與材料科學等背景專家組成，稱球狀物為「太空泡泡」（Space Bubbles）。這個發想源自於亞利桑那大學天文學家安吉爾（Roger Angel），最初提出利用一大群小型飛行器，當成太陽光盾。
研究人員指出，太空泡泡計畫放在太陽與地球之間，再像木筏一樣連接起來，成為巨型防護罩，覆蓋面積幾乎等同南美洲最大國巴西。
太空泡泡停留的位置，位於拉格朗日點（L1 Lagrange Point）。在此位置上，地球與太陽引力互相抵銷。換言之，泡泡能跟著兩個天體一起移動，穩定漂浮在太空中，不受太陽或地球任一方的引力影響。
麻省理工學院的實驗室負責人拉帝（Carlo Ratti）解釋，只要把射向地球的太陽輻射偏轉1.8％，就可以完全扭轉今日的全球暖化；與地球工程（geoengineering）會大規模改變與干涉自然氣候相比，太空泡泡對環境傷害較小，也更安全。
今年7月，加拿大滑鐵盧大學中國裔教授盧慶斌發表研究，發現熱帶地區上空出現一個臭氧層破洞，面積是南極臭氧層破洞的7倍大。
這代表地面紫外線輻射增加，不只威脅環境，人體健康亦然，如增加皮膚癌、白內障等疾病罹患率、削弱免疫系統。
太空泡泡的發想看似瘋狂，其實也顯示氣候危機迫在眉睫。雖然減少碳排仍是根本，研究團隊強調，這無法完全取代迄今眾人為遏止暖化付出的行動，而是成為助力。
參考來源：WEF、Yahoo News、AIP Publishing
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