休眠黑洞大海撈針 質量近十顆太陽

黑洞不只吞噬一切，黑洞竟然也會休眠！近日天文學家意外發現休眠黑洞，儘管理論上相對常見，卻由於與周遭環境少有作用，就像擁有保護色一樣，讓天文學家望眼欲穿，只能藉時間和耐心將其找出。

休眠如同保護色

根據《路透社》報導，這顆黑洞至少有9顆太陽的重量，在大麥哲倫星雲系的狼蛛星雲區被發現，距離地球約16萬光年，這表示光至少要從地球「跑16萬年」才會抵達該處。

研究員表示，這個黑洞和其他已知的黑洞不同，它並沒有因為其強大的引力吞噬掉附近的物質，所以它並不會釋放強力的X光，這也告訴人們，它並不是誕生於一種名叫超新星的恆星大爆炸所產生的塌陷。這就是為何黑洞的密度極大，導致它有著無可比擬的引力，甚至連光也無法從中逃脫。

休眠的黑洞儘管被認為相對常見，卻像擁有保護色一樣，很難被人發現，因為它們與周遭環境的相互作用很小，因此挑戰往往在於真正找到這些黑洞們。研究員Shenar說，「我們在大海裡發現了這一根針。」

無爆炸形成的黑洞

哈佛天體物理學中心研究員說，「這是數十年來第一個發現的休眠黑洞。」六年間，研究人員們使用「歐洲南方觀測站」在智利的巨型望遠鏡才發現了它。黑洞本質上是全黑的物體，所以觀測者會藉著宇宙中兩顆星體旋轉的「雙星系統」觀察，當一顆發光的恆星繞著第二個未探測到的物體移動，那就是黑洞了。

Shenar解釋，在這個休眠黑洞形成的雙星系統中，因為另一顆星體（伴星）距離足夠遙遠，也因此才沒有被吞下，並放出X光。它幾乎完美的圓形軌道則沒有顯示恆星爆炸後的跡象，應該是一顆20倍太陽大的恆星在沒有爆炸的情況下自行塌縮。

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