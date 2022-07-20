不敵氣候變遷 中亞蘋果樹恐消失
地球暖化與人為開發迫使野外蘋果走向滅絕之路。中國研究團隊研究中亞野蘋果樹後發現，當地野蘋果的棲息地已大幅減，遺傳多樣性也不多。未來幾年內若沒有更多保護措施介入，恐將全部消失。
蘋果棲地少7成
據《歐亞網》報導，上海華東師範大學科學家田中平（譯音）日前測繪中亞數千處新疆野蘋果（Malus sieversii）的地點，並研究暖化與土地使用是否會衝擊到現今蘋果祖先的生長，以及現有保護措施是否足夠？結果發現，野蘋果生長地不只分散而且遺傳多樣性也不多。從蘇聯解體後，野蘋果的棲地消失7成，現有保育措施仍無法挽救減少的趨勢。
研究也發現，由於溫度變化是影響蘋果分佈的原因之一，加上中亞比其他地區升溫更快，因此，本世紀前，預測其分佈地將往北移動118~167公里並朝山上移動200公尺。除此之外，目前受到政府保護的區域，只有25%可支撐野蘋果生長到2090年。
缺少遺傳多樣性
田中平指出，「所有物種都需要遺傳多樣性才能生存，長距離遷徙與相關的基因交換，在分散族群的野蘋果身上通常很罕見，顯見保育措施在部分地區可能無效。」
據《The Conversation》報導，蘋果的起源可追溯到現代哈薩克的天山山脈。蘋果的野生祖先新疆野蘋果到今日仍在當地生長，哈薩克最大城市阿拉木圖原文則是指「蘋果山」之意。
五千年開始種植蘋果
考古證據也指出，人類至少在5,000年前已開始種植蘋果，之後再經由絲路將蘋果種子運輸到亞洲，最後散佈到全世界各地。目前野蘋果已被哈薩克、吉爾吉斯與中國列為瀕危植物。
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