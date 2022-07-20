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大熱天見摩天輪「良心建議」 他看溫度驚：人跟沙威瑪沒兩樣

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友在摩天輪前看見園方的「良心建議」，讓他直呼「謝謝你先告訴我」。示意圖／Ingimage
日本網友在摩天輪前看見園方的「良心建議」，讓他直呼「謝謝你先告訴我」。示意圖／Ingimage

暑假到來，遊樂園成為許多年輕人及親子的旅遊首選，但炎炎夏日若沒做好應對措施，恐會陷入中暑危機。近日，日本一名網友在樂園內發現驚人一幕，只見超受歡迎的摩天輪外完全不見排隊人潮，讓他感到相當不解，沒想到一個回頭立刻看見園方的「良心建議」，讓他忍不住大讚「謝謝你先告訴我」。

日本自6月底以來碰上連日高溫，中暑送醫、死亡的案例也隨之增加。日前，一名網友在推特分享去遊樂園玩的照片，只見本該大排長龍的摩天輪外竟門可羅雀，讓他相當驚訝。推主看了看四周，才發現園方在入口處貼了張「良心建議」，公告上明確寫道「纜車內的溫度為37℃、繞一圈需13分鐘」，刊版最下端更叮嚀「身體不適者請不要搭乘」，希望民眾們評估狀況後再決定是否搭乘。

一想到要在狹小的空間內忍受37℃的高溫，且13分鐘內完全「無處可逃」，不禁讓推主退避三舍。他也在推文中感謝園方的用心，「謝謝你先告訴我」，更認為園方的「良心建議」就像魔法一般，讓超受歡迎的摩天輪瞬間空空如也。

推文也引起熱議，網友看見這溫度紛紛搖頭，「37℃高溫還要忍13分鐘，一堆人早就逃跑了吧」、「喜歡桑拿的人一定很適合」、「感覺座位也會燙到沒辦法坐下」，更有人笑稱「看它（摩天輪）一邊加熱一邊旋轉，人就跟沙威瑪沒兩樣吧」、「真正的烤肉串製作機啊」，部分網友也分享旅遊經驗「東京巨蛋城的摩天輪有裝空調，超舒服的」、「廣島的摩天輪一趟約5分鐘，還能夠忍受」。

日本 遊樂園 高溫 中暑 纜車

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