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影／完美復仇！客戶拒付修樹費 他把剪下枝葉全倒回去

聯合新聞網／ 綜合報導
攀樹師修剪後遭拒付工資，氣得將樹枝全都「還回去」圖擷自YouTube
攀樹師修剪後遭拒付工資，氣得將樹枝全都「還回去」圖擷自YouTube

英國一名攀樹師在替客戶修剪庭院樹木後，卻遭拒絕付款，氣得他把所有剪下的樹枝「還給屋主」。

據《鏡報》（Mirror）報導，37歲的傑米（Jamie Young）是一位攀樹師，專門為客戶修剪樹枝。日前一名女客戶請他修剪庭院中的樹枝，不過最後卻以「樹枝修剪的形狀不是我想要的」為由，拒絕付款。傑米表示，他在修剪樹枝的過程中，屋主都躲在家裡，並沒有出來查看。修剪完過了4天，女子未支付應該支付的40英鎊（約1500元台幣）修樹費。她告訴傑米「她不想要不對稱、不平均的聖誕樹」，因此拒絕付款。

本月16日，傑米帶著兩大袋剪下來的針葉樹枝回到屋主家，將樹枝全部倒回屋主的庭院內。報復過程全都被錄了下來，他還分享到影片上說「這就是客戶拒絕付費時會發生的事」。雖然對屋主「加倍奉還」，但傑米說他這麼做其實並沒有任何快感，只是想要讓所有人知道，不該輕易接受業主拒付工資。

影片上傳後已經有超過數萬次點閱率，不少網友留言稱讚他「幹得好」。傑米表示，自己不是為了錢才做出「報復性倒樹」，只是認為要讓對方知道他的原則。他強調，如果樹木不健康，就得修剪掉某些部分，因此沒有辦法控制讓樹木在修剪後長得像聖誕樹的樣子。

女子看到影片後連絡傑米，表示自己已經在家準備好40英鎊等著他們來拿。不過傑米則霸氣回應，「錢就留著吧，我沒你那麼缺錢」。

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